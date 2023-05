Ukjent unge, hei-hei-hei!

Alle disse ungene, hei-hei-hei!!

På 17. mai er jeg satt opp med ekspertkommentator under barnetoget. Etter å ha kjempet oss ned til byen i 2 grader og stiv kuling fra nord, stilte vi oss opp for å se barnetoget. For meg er barnetoget en stor masse som flyter forbi. Sånn er det ikke for Daglig Leder. Hun kjenner stort sett hele toget, og alle skal hilses og hoies på. «Hege, Hege, hei-hei-hei, ingen Hege er som deg», roper hun. Hege vet jeg hvem er, for hun går i den foreningen der de jobber med drikketøyet.

Så blir det verre.

«Olav, Olav, hei-hei-hei».

Hvem er Olav? Jo, det er sønnen til Ingrid, en kollega fra 20 år tilbake. Akkurat. Olav ble vettskremt og kom helt ut av «Hvorhen du går til Lifjell».

Så går det to minutter. «Pia, Pia, hei-hei-hei». Hvem i all verden er Pia? Jo, Pia er datteren til søsteren til mor til Olav, Olav, hei-hei-hei.

«Nå må du være med og rope, for nå kommer Tastarustå». Jeg kjenner ingen – absolutt ingen – på Tastarustå. Daglig Leder ropte på til sammen 20 stykker, inkludert «Nilsi, Nilsi, hei-hei-hei». Nilsi viste seg å være eksen til hun kjekke på Kiwi som alltid spør om vi skal ha en ekstra pose til jordbærene. Klart vi roper på Nilsi hei-hei-hei.

Høydepunktet i år kom da Daglig Leder hoppet omtrent inn i toget for å rope på sjuendeklassingen «Markus, Markus, hei-hei-hei». Vi måtte nesten rope på ham, for han kjenner vi godt. Han er tross alt sønnen til den nye mannen til Cecilie, hun som var gift med Thomas, han som hadde unger i klassen til Inger og de som bodde ikke så langt fra oss på Hinna for 12–15 år siden.

Stakkar Markus, han prøvde å holde fanen til Tastarustå, med orkan i kastene, og da Daglig Leder hoppet inn og hei-hei-heiet, mistet han hele faneskapet rett i skallen på en av trekkbasunistene i skolekorpset, som var midt i «Vi ere en nasjon vi med».

Det viste seg forresten at det ikke var Markus, for han går visst på Tasta skole, ikke Tastarustå.

Sånn går dagane. I alle fall 17. mai.