Nye koronaregler

DRØSET: De kommunale reglene er oppdatert, men det er like enkelt som før.

I Sandnes kan du ha besøk av inntil fem personer fra Sola og Randaberg, men ikke fra Stavanger.

I Stavanger kan du ha besøk av fem personer i én kahoot fra Randaberg, men det er det jo ingen som vil ha, så det utgår.

Hvis noen fra Rennesøy vil besøke noen i Stavanger, som jo er samme kommune, kan de ikke sykle via Randaberg, for det er en annen kommune, og der kan de bli skutt, for sykling er trening. De må ta om Oanes, som heller ikke er lov, så de må ta om Moi, eventuelt om Suleskar eller Grense-Jakobselv.

Fem personer fra Sola, i samme kahoot, kan trene sammen, men ikke drikke øl mens de trener, i egen kommune, unntatt i Sandnes, så lenge ingen fra Stavanger er med.

I Sandnes kan inntil ti personer i opptil to kahooter få servering til maten innendørs, men ikke til trening, med mindre de er mindre enn ti personer i mindre enn to kahooter, og under 20 år, innendørs.

Barn og unge som trener i Sandnes kan få servert øl og vin fra Stavanger, men kun i egen kahoot, utendørs, så lenge de kan holde en-meteren.

Barn under 18 år kan hoppe - med alkoholservering - fra tre-meteren, så lenge de kan holde en-meteren i Sandnes, Sola og Randaberg. I Stavanger gjelder en-meteren utendørs, to-meteren innendørs, tre-meteren utaskjærs og resten i smågodt.

Folk fra Sandnes kan jogge, sykle og eventuelt drive med orientering i Randaberg og Sola, og vice versa. Unntaket er hvis folk fra Randaberg vil jogge til Sandnes via Stavanger. Det er ikke lov. De må da jogge til kommunegrensa, gå gjennom Stavanger og gjenoppta joggingen når de har passert Forus. Der kan de også ta seg en øl før klokka 22.00, hvis de kommer før 20.00, men bare hvis de er under 18.

Vil du på et kulturarrangement? Da må du først få sikkerhetsklarering fra PST og søke om NATO-medlemskap, så tar vi det derfra.

I Stavanger kan du nesten ikke gjøre noe som helst, men du kan – hvis du er i din egen kahoot – ta armhevinger inne i eget munnbind innen kommunen, men kun i fastmonterte seter.

Hvis du har en seter som er fastmontert, for eksempel i Randaberg, kan du gå til denne for å gjøre deg fet, uten å drikke noe til maten. Men hvis du er fra Sandnes, kan du ikke løpe gjennom Stavanger, men gjennom Sola, for det er trening, for å komme deg til den fastmonterte seteren.

Hvis du bor i Stavanger, jobber i Sandnes, trener i Randaberg Arena og har hytte/seter på Sola, anbefaler vi at du bare skyter deg i garasjen.