Det e sommer

DRØSET: Endelig har sommeren komt.

arild i.

Å nå ska du se det, atte det ikke e lenge før de kommonistene så har overtatt byen våres, bestemme atte der ska ver vanningsforbud.

Gå an.

Det va von Winckelhumpen så kom inn på det her en kveld så an va innom i haven, efter at han hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da sa an det, atte han hadde fått polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk en gang, for det atte han komme fra borti Baltikom, til å gjør klar en vannslange så kan gå helt i fra Mosvannet å opp til haven dis, sånn atte hvisomatte de sie det, atte nå får vi ikke vanne i havene våres lenger, så kan an sedde på en pompe der nede, å rolle slangen over Maldeveien å oppover, sånn atte de får vann til agorkene i drivhuset.

Det ville jo vert forterendes hvis hele agorkhøsten gikk ad ondas.

Nå e det jo sånn atte von Winckelhumpen e med i Miljøpartiet De galne, så det skjere an litt i hjertet å medgi det, atte de må ha et dieselaggregat nede ved Mosvannet så kan drive pompen, men så e det jo heldigvis sånn atte det ikke e von Winckelhumpen selv så ska kjøre aggregatet, men polakken dis, å da e det jo ikke så farlig ligevel.

Selv har je fått en av polakkene våres til å kjøre ned på det så hete Felleskjøbe før i tiden, udi Hillevåg der, for å få tag i en vanntank så passe akkorat bag i Range Roveren, sånn atte vi kan ha vann på den i fra for eksempel Stokkenvannet, det store, å kjøre det hjem til haven for å vanne, hvisomatte der komme en tørkeperiode eller to.

Det e alltid smart å ta seg noen forhåndsregler så det hete, for vi vet jo aldri med disse kommonistene hva de kan finne på.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Å vi vil jo ikke atte hengebjerken udi haven ska felle bladene for tidlig, sånn atte de falle rett oppi glasset vårt, når vi sidde å har oss en liden jinn i sommer, vil vi vel?