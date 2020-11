Marengsen

DRØSET: Begge hadde gløymt korleis det gjekk sist det skulle lagast marengs.

Jan Zahl Kulturjournalist

Det skulle vera Halloween-fest i 4b. Ho hadde lyst å vera god mor og bidra. Kva med små pikekyss i marengs, dekorert som små spøkelse og skrømt? Marengs laga seg jo nærmast sjølv, og var handterleg i ei altfor travel veke?

Ho tok fatt tre dagar før. Ho kjøpte egg, dobla oppskrifta, piska opp eggekvitene, lagra ein haug plommer i kjøleskapet som han grua seg til at dei måtte hiva – trass ambisjonane om å laga noko av dei.

Ho spraya den kvite massen kunstferdig ut på bakepapira, sette bretta i omnen. Men då den lange tida på låg varme hadde gått, var pikekyssa framleis mjuke. Ho køyrde ein ny runde i omnen. Det samla seg ei uforklarleg væske under kvart søtt kyss. Sjølv etter ein runde med sleiv i døra, var det fuktig der inne.

– Dei som skal eta dette er ni år gamle folk i skjelettkostyme. Dei drit i om det ikkje er perfekt, prøvde han.

– Eg skal aldri bruka den oppskrifta igjen. For sånn var det sist også, sa ho.

Batch nummer to var basert på nye egg og ny oppskrift. Men då ho kom på at ho skulle hatt i vaniljesukker – eit element frå oppskrift nr. 1 – var marengsen allereie ferdig piska. Ho tok i vaniljesukkeret likevel, sette miksaren på maks. Heile den luftige massen kollapsa – og står framleis i kjøleskapet i ei stor skål. Saman med åtte nye eggeplommer han kunne bekymra seg over.

Før ho kunne koma i gang med batch 3, hadde han brukt kjøkkenmaskinen til å elta pizzadeig. Éin ting var at bollen dermed var opptatt. Verre var det at den dyre designmaskinen i mintgrønt – som såg dekorativ ut, men det var det – hadde skore seg i kampen mot den faste deigen.

Det blei eit kort, ekteskapeleg intermezzo.

Heldigvis hadde dei tatt med seg ein annan, nesten ubrukt, maskin frå hytta. No fekk ho testa den på eggekviter og sukker.

Då dei nye 50 pikekyssa omsider var klare, var det berre timar til festen skulle begynna. Ho dekorerte dei som besett med ein klissete, svart fargemasse. Som aldri tørka.

Då dei hasta ut i bilen med dei florlette spøkelsa på store fat, nådde han akkurat å seia «Det bles koloss...» før ho ropte «Der fauk dei!».