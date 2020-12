Slankeovnen

Julen kunne bli ekstra fin hvis han bare fant en gammel bakerovn i kjelleren.

Foto: Jan Inge Haga

Jøsus

Han vurderte å rive noen vegger i kjelleren. Det ville bety en del arbeid, og en del rot og støv. Ikke perfekt, nå i førjulstiden, men han følte seg motivert.

I helgen hadde han lest i avisen om en baker i Stavanger. Historien hadde gjort inntrykk. Bakeren, som ikke var baker fra før, hadde kjøpt et gammelt hus i Bakergata. Han hadde begynt å pusse opp huset, fortsatt uten å ha noen bakenforliggende tanker om sitt kommende yrke.

Etter å ha revet ned en murvegg i kjelleren, åpenbarte det seg en steingammel bakerovn. Han bestemte seg øyeblikkelig for å bli baker, men først måtte han fikse ovnen. Og for å gjøre det, måtte den kommende bakeren slanke seg ti kilo for å komme inn i den.

Nettopp.

Her sto også han med et gammelt hus og en kropp som hadde hatt godt av å finne en nesten 200 år gammel bakerovn. Han kjente ikke et voldsomt behov for å bli brødbaker, men det hadde absolutt gjort seg med noe å gå på før julen satte inn, bokstavelig talt.

Hvis han bare reiv litt her og der i kjelleren, var det ikke umulig at det dukket opp noe lignende, selv om dette var langt ifra noen bakergate.

Gaten her var kalt opp etter en som drev med spedalske. Var det noe han ikke ønsket å finne, var det noe gammelt spedalsk-gørr. Iallfall ikke nå, rett før jul og alt. Svigermor hadde klikka.

En bakerovn var altså best. Hvis han fant en, ville han med en gang få en vanvittig motivasjon til å krype inn i den og fikse den. Bytte ut 700-800 kilo med stein mens han lå på magen, slik han der bakeren i Bakergata hadde gjort.

Men først ville han måtte legge seg i hardtrening for å komme seg inn i den. Sannsynligvis, uten at han hadde sjekket med foregangsmannen i Bakergata, ville det koste mer enn ti kilo her i gården for å komme seg inn i ovnen. Men det ville jo bare være bra. Ren bonus.

For en jul det kunne bli hvis han fant denne ovnen. Det kunne bli ribbe hver dag. Til frokost.