Morderblomster

DRØSET: Det va en helt forferdelige opplevelse von Winckelhumpen sine hadde hatt, når de va på hutten sin i sommer, eller landstedet så de ynde å kalle det selv.

arild i.

Ja, von Winckelhumpen fortalte om det selv, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

For beste det va, atte von Winckelhumpen kikkte ud gjennom huttevinduet, eller panoramavinduet så an kalle det selv, så fikk an øye på den gule morderblomsten så e i ferd med å drebe osser alle i sammen.

Da va der bare en ting å gjørr, å det va å få polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, til å gå opp på hutteloftet å hente ned haggeljeveret.

Så gikk von Winckelhumpen, ifølge hans egne ord, floksens ud i haven å skjød morderblomsten med en patron så inneholdt follt i follt med bittesmå kuler, sånn atte blomsten fikk bøde med livet.

Hvisomatte je kjenne von Winckelhumpen rett, så måtte an nok ha noen forsøg før an fikk inn en folltreffer, men somma sommarom - morderblomsten kom seg ikke onna.

Da va det atte von Winckelhumpen fikk øye på enda en morderblomst, så sto å hånte an oppe i lien. Å når an lod det slørede portvinsblikket sitt gli over landskabet, så an det, atte der va tett i tett med morderblomster så va komt for å ta an. Da va der bare én ting å gjørr, å det va å lade haggeljeveret igjen å igjen, å gå rondt å plaffe ned hver eneste morderblomst, helt til der ikke va flere igjen.

Men så vet du, skolle de kjøre hjem ifra hutten så e langt ude på landet, å da la von Winckelhumpen sine merke til det, atte der va follt i av gule morderblomster langs veien, å da va der jo bare én ting å gjørr.

Så hvisomatte du e ude å kjøre bil, å ser en mann i knickers så står i veikanten å skyde gule morderblomster, da vet du jaffal hvem det e. Selv sidde je onder hengebjerken udi haven, å nyde sensommeren å en liden jinn.

