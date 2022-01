Gøymeleiken

DRØSET: Kven var best på å gøyma snop?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det fanst ei tid der han var ein djevel i å gøyma snop. Og spora etter snop. Trudde han.

Sjølvbiletet fekk seg ein knekk og to då foreldra opna den store skuffa under senga – der alle dei tomme chipsposane låg. Eller når dei peika på fjellet av snopepapir på toppen av søppelbøtta på rommet hans – og han framleis prøvde å verka uskuldig.

Men éin gong han hadde vore og snokt i skapet, klarte han faktisk å få mora til å tru at dei kvite mintkulene han hadde stole frå Bridge-blandinga faktisk var klinkekuler. Dette var kanskje hans livs stoltaste augeblink, som meistertjuv og snopegøymar.

Som vaksen og far, var rollene snudde om. Éin ting var dungen av snopepapir i tenåringens søppelbøtte, der haugen berre var toppen av isfjellet. Ein annan ting var lagera som kom til syne når dei tilfeldigvis opna skap og skuffer. Eller når ungane – for nokre amatørar ungar er! – la papiret etter snopet øvst i søppelbøtta på kjøkkenet. Eller gløymde det igjen overalt. Men framleis prøvde å nekta for at dei hadde ete snop.

Kor snopet i heimen skulle plasserast, var sjølvsagt ein evig dans. Kor enn dei gøymde søtsakene, fann alltid ungane ut kor det var. Og så hadde det plutseleg vore mus i sjokoladen. Akkurat som han sjølv hadde naska til seg sukker då han var unge.

Nå var alt i ein kasse med hengelås. Det var i alle fall hovudregelen.

Det han ikkje hadde sett koma, var korleis han og kona skulle bli. Etter laurdagsfrukosten blei Hu sjølv så fysen på noko søtt. Og så viste det seg at den raude stratosen i kjøleskapet (som berre han og ho visste om) hadde blitt så liten sidan sist helg. Så ho henta seg resten.

Ho reagerte raskt som ein røyskatt då ho høyrde barneskritt i trappa. Raskare enn auget kunne oppfatta, blei sjokoladen plassert på ein ledig stol, Aftenbladets laurdagsoppgåve blei plassert oppå, stolen inn under bordet.

Ungen – for nokre amatørar ungar er! – oppdaga ingenting.

Då ungen – og sjokoladen – var borte, gjekk ho bort til søppelbøtta med papiret.

– Sånn, sa ho: – Det må dyttast så langt ned. Sånn at ungane ikkje ser det.