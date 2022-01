Det smelle på Vaaland

DRØSET: Je ser det, atte på den andre kanten av byen våres. Borte på Sandnes-siden av Maldeveien, der holde ongdommene på å skyde på poltimennene med nottårsraketter å sånn.

Å det syns je e en veldig bekymringsfolle udvikling, selv om je aldri befinne meg på den kanten av byen selv.

Nei. Hva skolle nå det ver godt for?

Men hallepalle, poltimennene har jo follt av skydevåben selv, så de kan jo bare ta igjen. Det hadde je gjort.

Det va von Winckelhumpen så kom inn på det her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da sa an det, atte med alle de legatene å støtteordningene så finnes i våres tid, så borde jo de ongdommene så komme ifra disse udsadde områdene der ude på Vaaland heller ble ingeniører å få seg arbeid i Ameriken, for det atte der borte, på den andre siden av Atlanteren, der skyde de opp forriktige raketter så kan gå helt til månen, å all slags.

Å det må jo ver noe å tenke på, hvisomatte det e sånn det e, atte det e så stas å skyde opp raketter. Eller e det sånn atte dagens ongdommer e follstendig ambisjonsløse?

Gå an.

Hvordan ska det gå med verden?

Selv tenke je det, atte hvisomatte det hadde vert meg så hadde vert så glade i å skyde opp raketter, så skolle je ikke bare nøyd meg med å troffe månen, je skolle forsyne meg prøft å treffe halvmånen og, å det sie je bare, atte det e enda vanskeligere.

Nei, så nå har det blitt sånn atte når von Winckelhumpen ska gå å svømme borte på Gamlingen, så må an ha med seg polakken deres, så forresten ikke e forriktige polakk en gang, for det at an komme fra borti Baltikom, så livvakt, for det at an å så redde for å ble skjøden på.

Hva gir du meg?

Von Winckelhumpen e jo ikke poltimann. Han hadde ikke greid å klemme seg inn i en oniform om det smalt en visse plass.

På Vaaland, for eksempel.

Nei, nå må je bent frem ha meg en liden jinn, kjenne je.

Borte på Sandnes-siden av Maldeveien