Politikere er kule

DRØSET: Kun kule folk blir politikere.

Kule folk fra Rogaland

Aftenbladet

Jeg synes politikere er kule. Jeg innrømmer det. Jeg synes det er skikkelig stilig at det sitter folk oppe til 04.30 en tirsdag og leser om EØS-avtalen, for så å dukke opp i NRK Lokalen neste morgen og si « ... og således har det seg av Fremskrittspiratene er mot skatt på grønn innvandring». Klokken 09.15 ringer en oppjaget dame fra Venstre til Aftenbladet og erklærer dette for det reneste idioti, «.. for det vil ramme små og mellomstore banditter». Så blir det sjau i bydelsutvalget på Hinna, der representanten fra SV, med støtte fra Folkeaksjonen mot menneskeskapte klimaanlegg, erklærer krig mot kapitalismen på grunn av et feilfelt ospetre inne i gymsalen på ungdomsskolen. Det vil ikke MGP-partiet ha noe av, og truer med å gå ut av 17. mai-komiteen.

Så kommer Høire på banen med et kompromissforslag, tuftet på Willoc-utvalgets uttalelser i nitten pil og bue, noe Partiet de Kristelig Folkepartiet er helt med på, og så blir det sånn. Arbeiderpartiet raser, men stemmer for, og så setter de seg til igjen, for å lese om i hvilken grad det må legges nytt rør fra Madlasandnes til Figgen for å avlaste et saneringsanlegg på Klepp, jamfør paragraf 18b, første ledd, tredje gir, i vedtatte arealplan, pluss moms. «Riv driden», roper Rødt. «Ned med kommunismen», roper Senterungdommen, og så blir det sånn.

Sånn holder de på, til langt ut på natten, for at vi andre skal slippe. Og hva får de igjen for det? Kritikk, ergrelser, 1500 kroner i møtehonorar og en potteplante etter fire år og 17 millioner ubegripelige dokumenter og avstemninger for og mot 10.000 kroner i ekstra stønad til venstrehendte videokunstgründere.

Det er kun kule folk som gidder sånt. De kunne sikkert blitt noe skikkelig, kanskje buntmakere eller vernepleier eller astrolog eller noe, men de velger altså å bruke weekenden på å lese seg opp til neste møte i komiteen for jazz, avløp og NATO-krig.

Kun kule folk gjør sånt.