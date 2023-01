Fellesskabets beste

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Å da sa an det, atte med de strømprisene så vi har nå, så e vi alle nødde til å gjør så godt vi kan, for ikke å bruge så masse eletrisitet. Det første tiltaget de har gjort borte hos von Winckelhumpen sine, e å skrue ned temparaturen på varmekablene i oppkjørselen helt fra 45 til 42 grader.

På den måden bidrar de til atte der bler mere strøm til osser alle, å atte prisene holde seg nede. I tillegg vordere de å bare kjøre snekanonene i haven om natten, når eletrisiteten e billigere.

Ja, de e gode samfonnsborgere, von Winckelhumpen sine. De ofre seg selv for fellesskabets beste.

Selv søkte vi om å få lov til å sedde opp tre vindmøller i haven, sånne så står ude på landsbygden å snorre rondt å rondt når der blåse vind på de. Å så lave de eletrisitet, da.

Men ikke bitten om vi fikk lov.

Hva gir du meg?

Det va avslag på blanke papyros. Å det syns je bent frem e en liden skandale, for hvossen ska ellers vi vanlige folk konne gjennemføre det grønne skiftet?

Nå e det ikke sånn atte je ble fødde uden sølvskjeer i monnen, så je har ikke tenkt å gi meg. Nå har je fått tag i en arbeidsmann med en gravemaskin så kan grave i haven. Så nå lave vi en dam så vi ska fylle helt opp til kanten med masse vann, å da ska vi søge om å ha vindmøller oppi der.

Det e visst mye mere popolert med sånne vindmøller så står ude i sjøen enn inne på land, men det e jo masse arbeid å grave dammer til de da.

Det eneste vi må passe på, e atte de ikke forstyrre pibb-pibbene i haven, når de har tiden sin på våren å holde på med hverandre. Men det ska vi lave prosedyrer for.

Je tror faktisk atte den søgnaden komme til å gå igjennom, je.

Å nå vil je faktisk feire det med en liden jinn.