Helt fastlåst

Drøset: Noen ganger er det på sin plass å legge seg helt flat. Som når man delvis har bidratt til å stjele en sykkel.

Ki9

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vanligvis tar vi bilen, men en gang innimellom er det litt kjekt å sykle til treningssenteret. Da kan man fnyse litt over de som kjører bil til et sted, ens ærend for å sette seg på en trimsykkel, og samtidig triumfere litt over at man selv er miljøbevisst og sporty nok til å sykle. Dette var en av de kveldene, det var oppholdsvær og ganske mildt, dieselen kostet en fantasilliard for en kvart tank, og det var lett å velge sykkelen. Flere andre hadde gjort det samme, så vi, da vi parkerte i sykkelstativet utenfor treningssenteret, som jeg nå skal røpe at ligger på Austbø på Hundvåg. Et flott sted, fylt med greie og tolerante folk, som godtar at feil kan skje og at ingen er helt ufeilbarlige. Jeg håper i hvert fall at det er sånn, og grunnen til det skal vi komme tilbake til.

Vel, vi fikk unnagjort treningsøkten, greit med alt som er gjort, sa vi, ruslet ned trappene og ut til sykkelstativet for å ta fatt på hjemveien. Det var da jeg oppdaget det: Sykkellåsen som jeg hadde benyttet til å feste forhjulet til sykkelstativet, var sporløst forsvunnet. Det var merkelig, sa jeg til mannen. Har noen rett og slett stukket av med låsen? Og ikke sykkelen? For et idiotisk konsept. Det gir jo ikke mening i det hele tatt. Folk, altså.

Så pekte mannen på sykkelen ved siden av min. Om ikke den var utstyrt med en lås som lignet ganske mye på den jeg manglet? Jo, så sannelig. Hva var dette for en slags åndsforlatt spøk? Her hadde altså noen først brukt gud ved hvor lang tid på å gjette koden på låsen, for så å bruke den til å låse fast en helt annen sykkel?

Mannen lo hele veien hjem, mens jeg forgjeves forsøkte å forklare hvorfor det var fullstendig urealistisk at jeg selv kunne ha låst fast feil sykkel. Så til deg som muligens har funnet en fremmed lås på sykkelen din, for så å muligens gå hjem for å hente en avbitertang, bare for å oppdage at låsen var borte da du kom tilbake til sykkelstativet utenfor treningssenteret: Neida, du har ikke innbilt deg dette. Men en eller annen der ute har en syk sans for humor.