Slik blir du forberedt til valentinsdagen

Årets dag nærmer seg. 14. februar.

Om 17 dager kommer dagen damer og handelsstand har ventet på, dagen alle menn må gjøre noe for å bevise at de mener det. Mange menn sliter med å finne formen på denne dagen, siden mange menn synes heile driden er kjempedust. Her er noen gode tips som kan redde forholdet:

1. Ring sjefen hennes og si at hun tar fri i ett år fra og med 14. februar, helst med lønn. Gjør det samme med din egen sjef. Kjøp deretter «Wyvern», som dere kan seile verden rundt i. Enten blir dere skikkelig sammensveiset eller så blir en av dere drept av den andre på en eller annen koselig, øde øy.

2. Kjøp et romantisk småbruk i Ryfylke og selg nåværende bolig uten at hun får vite det. Pakk inn hus, bod, fjøs og stall og gjerder og alt i rødt pakkepapir med en overflod av gullbånd. Og så, på selve dagen, tar du bind for øynene på henne, legger henne i bagasjerommet og kjører til det nye hjemmet deres. Og når dere står der på tunet, river du av bindet og roper høyt DADAAAAAAAAA!!!!!!

3. Hvis hun er typen som stadig maser om tid for seg selv: Kjøp en enveisbillett til et land langt borte og fiks henne en jobb som turistguide der.

4. Kjøp et gigantisk drivhus til henne på Jæren og noen millioner rose-frø og si at du nå er fritatt fra å kjøpe roser til henne for resten av livet.

5. Kjøp Vålandstårnet av Stavanger kommune og bygg det om til et hundre meter høyt hjerte av gull. Ta forbehold om at de rødgrønne vil kreve en områdeplan hvis de ikke umiddelbart faller pladask for ideen. Prøv deg med at det kan sette Stavanger på kartet.

6. Kjøp en øy i Ryfylke, for eksempel Talgje, riv alle bygninger, sånn at den blir øde, og spreng bort det som er nødvendig for at øya skal se ut som et hjerte fra luften. Lei et småfly for å vise henne hvor mye du elsker henne. Når hun sitter der med tårer i øynene, slenger du en fallskjerm til henne og hiver henne ut. Du må først til Sola for å lande, og så kan du ta taxi for å møte henne igjen, siden det ikke var parkeringsplass på flyplassen til bilen.

