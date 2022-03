Korona smitter lettest på jobb

Vi kjenner ikke koronaen. Den kjenner oss.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

For et par uker siden hadde han vært høyt oppe. Han hadde kalt seg selv en sensasjon. Han hadde lurt selveste korona, verdenshistoriens mest smittsomme virus. At kånå og ungene var infisert, og derfor forpestet all luften han pustet inn hjemme, beit ikke på ham. Han hadde tydeligvis et immunforsvar av en annen verden.

Muligens ble kroppens forsvarsverk påvirket av disse storhetstankene, at det fikk inntrykk av at det ikke var så nøye å holde vakt lenger. Turnusen ble kanskje lagt om, slik at en del av styrken kunne få tatt ut lenge etterlengtet avspasering.

Hvis ikke det var det som skjedde, må koronaviruset ha hatt en kommandosentral som snappet opp at han gikk rundt og breste seg. Denne verdenshjernen må i tillegg ha hatt såpass med følelser at den faktisk tok seg nær av at han erklærte seg som seierherre.

De to alternativene var like sannsynlige.

Korona-varianten omikron hadde iallfall en slags humor. Først et par uker etter at huset var korona-fritt, bestemte det seg for å ta bolig i kroppen hans. Trolig ble han smittet av en kollega. Hvem det var, var ukjent, men han hadde åpenbart et nærere forhold til kolleger enn til kånå og ungene.

Viruset passet på å vente til han skulle ha vinterferie. Vanligvis pleide det å regne og blåse i vinterferien. Ikke i år. I år var det kanskje tidenes beste vær- og føreforhold på fjellet, samtidig som han hadde korona. Tilfeldig?

Han skulle ønsket at han kunne svart et ubetinget ja på det spørsmålet. Hvis dette viruset både kunne høre hva han sa, visste når han hadde vinterferie og kunne styre været, i tillegg til å være lettkrenket og ha dårlig humor, var det til å bli mørkredd av.

Samme kunne det være. Han overlevde, iallfall, bank i bordet, uten, bank i bordet, de altfor store, bank i bordet, lidelsene. Mer var det ikke å si.