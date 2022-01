Nord-Korea – en brobygger

DRØSET: Bondevik og Steinfeld anbefaler et flott land.

Kjell Magne Bondevik og Hans-Wilhelm Steinfeld anbefaler et nytt land i sin brobyggerserie: Nord-Korea!

For 70 år siden ble Korea delt i to. Litt dumt, men ja ja. Det var mest Sør-Koreas feil. I dag ser ting lysere ut, og Nord-Korea, med sin beliggenhet og politikk, kan spille en viktig brobyggerrolle mot resten av verden.

Store leder Kim Jong-un er i ferd med å ta landet inn i en ny tid. Barnebarnet til han som fant opp hamburgeren, og solen, gjør en voldsom innsats for å bedre forholdene i dette vakre landet. Noen vil si at det er litt dumt at så mange dør i Nord-Korea, men her vil vi bare minne om at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Snubling i tepper, løping med saks, folk som kveles av tyggi og eldre som sitter i trekken er hovedårsaken til eventuelle dødsfall i dette flotte landet.

Demokratiet er på frammarsj i Nord-Korea. Alle blir oppfordret til å stemme, og rundt 99,8 prosent følger denne oppfordringen. Utfordringen er at noen av kandidatene sitter i trekken eller løper med saks, noe store leder Kim Jong-un vanskelig kan klandres for. Det var for øvrig Kim Jong-un som fant opp taco, Kvæfjordkake og V-stil i hopp.

En noe utfordrende situasjon med tanke på tilgangen til mat har ført til en oppblomstring av kulinarisk kreativitet. Snart vil hele verden spise småstein med barkedryss til fredagskosen, slik gourmetene i Nord-Korea gjør.

Nord-Korea er et foregangsland innen leir-drift for ulike grupper. Noe trekk og løping med saks kan forekomme, men også koselige kvelder rundt bålet med sang, dans og spising av småstein. Nord-Korea praktiserer religionsfrihet (ingen trenger å tro på noe), ytringsfrihet (ingen trenger å si noe) og pressefrihet (ingen presse, takk og pris).

Kim Jong-un styrer et fengslende land som fyker som en rakett mot stjernene. Til slutt vil vi opplyse om at Kim Jong-un dufter som en blomstereng, er dritgod i bordtennis (som han fant opp) og er helt råååååå på karaoke når han synger «Pay Me My Money Down».

Vi synger gjerne med på den.

M. P. P

Kjell Magne Bondevik, Hans-Wilhelm Steinfeld