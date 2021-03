Jubileet

DRØSET: Det hadde gått eitt år med heimekontor. Hurra?

Foto: Thomas Brun

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eitt år med heimekontor. Direktøren for det heile var så lei. Eitt år med å gå opp trappene til loftsstova, setja seg til skrivebordet, konstatera at utstikten for så vidt var verdt dei ekstra millionane, slik eigedomsmeklaren hadde argumentert for. Så konstatera denne kolossale stilla. Mangelen på lyd. Mangelen på liv.

Direktøren for det heile hadde rett nok vore ein del på kontoret på jobben gjennom året. Mest for å prøva å halda fast på kjensla av jobben. Men sidan det aldri var fullt i kontorlandskapet, sidan dei fleste likevel var på heimekontor, følte Direktøren for det heile seg merkeleg aleine også der.

Direktøren for det heile kjente seg jo ofte aleine, ikkje minst på jobben. Men dette var ein annan måte å kjenna seg aleine på.

Det var nesten så Direktøren for det heile sakna folk.

Det hadde jo alltid vore knotete og ubehageleg å møta folk ved kaffimaskinen eller heisen, prøva å finna på noko naturleg å snakka om, kort, en passant. Men etter eitt år med hakkete videomøte i diverse format, muta mikrofonar, digital snakking i munnen på kvarandre, motlys og frosne bilete, var det nesten så Direktøren for det heile sakna klam small talk med folk Direktøren for det heile strengt tatt ikkje hugsa fornamnet eller funksjonen til.

Å sitja her i loftsstova, i den kolossale stilla og den spektakulære utsikta over villastrøket og fjorden, hadde fått tankane til å spinna. Direktøren for det heile hadde nådd ei erkjenning: Kva var poenget med å vera Direktør for det heile når det ikkje var nokon der til å vera Direktør for?

Slik det hadde blitt nå, eitt år ut i heimekontorets golde kvardag, var Direktøren for det heile nesten ikkje Direktør for noko som helst. Direktøren for det heile var, i beste fall, Direktør i sitt eige liv. Men sidan Direktøren for det heile ikkje bestemte når og korleis ein skulle koma seg tilbake på kontoret, var ikkje ein gong Direktøren for det heile direktør verken for jobben eller seg sjølv.

Alt som var att, var å vera Direktør.