Drøset: Javel, mor. Så koselig du har det her. Har du hatt besøk av julebukker i år?

- Hæ?

- Julebukker. Har det ikke vært noen søte små på døren her for å synge for deg i romjulen?

- Va sie du? Småpå er død? Hvem er det? Jeg klarer ikke å holde følge med alle de døde nå om dagen. Bare vent til du blir 92.

- Nei, mor. Jule. Bukk.

- Va sie du? Bokk? Men fikk ikke han nettopp verneprisen for huset sitt der i byen et sted? Jeg syntes jeg så det i avisen.

- Det var Buch. Buykk. Bykk. Jeg er litt usikker på uttalen. Litt som Munch. Ikke monk, men muuuuunkkk, insisterte visst familien på. Nei mor, julebukk. Er det julebukk her i gaten hos deg? Hos naboene, kanskje?

- Jålebukk? Nei, Astrid, det synes jeg ikke var noe kjekt sagt. Riktignok er jo Hansen sine litt snobbete innimellom, og han der Pettersen i nummer 16 har akkurat kjøpt seg en sånn diger moderendes elbil som lyser opp hele gaten til alle tider, men jålebukk var litt drøyt av deg.

- Så du har ikke bukk altså?

- Va sie du?

- Har du bukk?

- Horebukk? Nei, det e han jaffal ikke. Men han i nummer 12, han er troende til det meste. Se her, ta deg en julekake Astrid. Men egentlig burde det visst vært selleri, så mye du har lagt deg ut i julen.

- Jo, takk skal du ha, mor. Alltid kjekt å komme hit til deg. Nei, jeg tenkte på da jeg var liten og gikk julebukk. Det var så artig. Vi lånte noe tøy, og så gikk vi bukk.

- Tøysebukk? Hva e' det nå du roter med, Astrid. Dette blir jo bare rot. Ta deg en kokosmakron.

Dingdong...

- Se, det er julebukkene. De har kommet hele uken, så trivelig atte. Se nå, Astrid, nå må du løpe ut og hente noe smågodt fra kjøkkenskapet. Ikke vær kjipen, og spis av lasset nå. Ja, de har kommet hver dag i romjulen. Synger som bare det. Knepet er bare å gi de første som kommer overordentlig mye, slik at ryktet går, og det kommer flere. Du burde prøve det, Astrid. Lytte litt mer til hva folk sier. Din stabukk. Se her. Ta deg en fattigmann. Og litt mer selleri.