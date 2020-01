Det e vår

DRØSET: Det va en av disse fine vårdagene så vi har hatt i det siste, at vi sadd onder hengebjerken udi haven å hadde oss en liden jinn, mens sne- klokkene spratt opp av jorden rondt oss.

Publisert: Publisert: I går 13:31

arild i.

Je syns jo det, atte det e helt fantasisk atte vi slippe den sneen å den isen, så je har fått polakkene våre til å sedde på Range Roveren noen timer hver morgen, å bare ha an ståendes i fri, sånn atte vi kan få enda mere fart på den globale oppvarmingen.

Borte hos von Winckelhumpen sine kjøre de snekanonene på folle, folle fres, sånn atte der kan falle litt sne i oppkjørselen, sånn atte varmekablene har noe å smelte, for hva ska de ellers med varmekabler i oppkjørselen, hvisomatte ikke der e noen sne?

Je har til og med hørt atte pibb-pibbene i trerene har begynt å kvitre litt om morgenen, å det e jo mosikk i mine ører. Je tror faktisk atte vi e inne i en slags mars-måned nå, å atte der bler enda finere når vi komme til april, udi februar.

Det eneste probleme så kan oppstå, e atte sottendens mai komme så tidlig i år, atte der bler en konflikt med påsken, men til gjengjeld bler det vel pinse før himmelspretten, når alt e så tidlig så i år.

Von Winckelhumpen sine så e med i Miljøpartiet De Galne, for det atte de har fått seg drivhus der polakken dis, så forresten ikke forriktige polakk for det atte han komme fra borti Baltikom kan dorke sine egne orter, å kjøre sånnen Teslen-bil så ikke har motor, men bare et batteri, syns det e et endetidssignal, atte der e vår i janoar. Men je syns nå det atte vi har vasst nok rondt i slaps å falt på holken å slått rompene våre blåe å gule, atte je bent frem syns atte vi ska la Range Roveren stå å bromme en stond til.

Je tror pillemann atte je ska ha en liden jinn til, je må bare inn å finne noen vanter.

Der kan ble fortsatt litt kolse når kvelden falle på.

Publisert: Publisert 25. januar 2020 13:31

Mest lest akkurat nå