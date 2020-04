Egenestonnellen

DRØSET: Je skjønne ikke hvaffor de kalle det for Egenestonnellen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

arild i.

Tonnellen går jo ikke til Egenes. Den går til Tasten.

Hva gir du meg?

De måtte jo kalt det for Tastentonnellen, eller kanskje for Kiellandsmyrtonnellen heller. Det komme jo an på hvaslags retning du kjøre i, hvor tonnellen går hen.

Ta for eksempel den der Ryfylketonnellen. Den hete det, for det atte an går til Ryfylke. Hvisomatte de skolle folgt den samme logikken så med navnet på Egenestonnellen, måtte de jo kalt an for Hildetonnellen, for det atte an går onder Hilde.

Je tror det, atte de har kalt an for Egenestonnellen for det atte der e fint på Egenes. For det atte de tror det, atte det bler en slags loksostonnell, når de kalle an for Egenestonnellen. Men så sagt, meg lure de ikke. Det e å bler Tastentonnellen eller Kiellandsmyrtonnellen, alt etter hva slags retning du kjøre i.

Gå an.

Hvisomatte de skolle lavt en tonnell til osser her oppe på Egenes, så måtte jo tonnellen gått oppe i loften. Å det vet de kanskje ikke i Veivesenet, men tonneller så går gjennom loften, de kalle vi faktisk for broer.

Nemlig.

Von Winckelhumpen så ikke har forriktige bil, men sånnen Teslen-bil så går på batteri, han e ikke så glade for å kjøre i de tonnellene, for det atte han har langt fremskreden rekkeviddeangst. Å det kan je forstå, for der e jo ingen så vil gå tomme for strøm å ble ståendes midt i det så de i Veivesenet helt feilaktig kalle for Egenestonnellen, lige onder sitt eget hus, å hverken komme frem eller tilbage.

Folk har slått seg på flasken for mindre.

Ikke kan von Winckelhumpen få hjelp av polakken dis til å kjøre seg heller, for det atte han ikke e forriktige polakk. Han komme nemlig ifra Baltikom, å der kjøre de bare traktor, har je hørt.

Nei, det e vanskelige tider.

Je får sedde meg onder hengebjerken udi haven å ta meg en liden jinn.