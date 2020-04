Snått spot

Nå når det livnar i lundar og lauvast i li, er det særlig én ting som snart står i hodet på mange av oss. Snått.

Nærmere én million nordmenn har pollenallergi. Noen reagerer på bjørk eller gras, andre på hassel og burot, eller på alt som finnes av pollen. Det som forener oss, er snått. Ofte mye snått. Sikkert ikke veldig sexy, men det nyser vi i.

Noen vårer og somre kan være ekstra harde, særlig hvis det er mye fint vær. Men de fleste kommer seg gjennom sesongen uten altfor store traumer. Vi holder oss til det velkjente kampropet vårt: «Ikke syt, bare snyt!».

Men i år blir det en annerledes kamp.

Vi pollenfolk skal nå ut i et samfunn der ethvert snufs kan tolkes som en drapstrussel. Ikke bare må vi være forberedt på stramme blikk, kjeft og hylgrining fra vettskremte medborgere. Vi må også ta høyde for kjeppjaging.

Kanskje er du i matbutikken og kjenner at det brygger opp til et solid nys. Kanskje klarer du å presse det tilbake. I første omgang. Du vet at det kan komme fryktelig tilbake. Og idet du strekker deg etter knekkebrødet på øverste hylle, så gjør det nettopp det. Alt åpner seg og du rekker ikke å krøke deg sammen for å kvele det verste. Det kan komme en voldsom eksplosjon med høy lyd, snått og tårer.

Enkelte av medborgerne vil oppfatte dette som et bevis på sykdom, sporenstreks hive deg oppi handlevognen din og trille den i en forferdelig fart ut av butikken og inn i en berberis-busk.

I disse koronatider kan en pollenallergiker bli fritt vilt. Derfor er det viktig at vi tar noen forholdsregler.

Er man allergiker og må i butikken, bør man først og fremst stappe noe oppi begge neseborene og bruke en usynlig teip for å holde det der, både for å holde snåtten inne, men også for å hindre at lumske pollen-småting finner veien opp og setter i gang en kjedereaksjon.

Dernest må man gjøre seg kjent med sitt eget nys, slik at man vet når det er fare på ferde. Og øve på stille nys. Av denne grunn er det viktig at proppene i nesen sitter godt, i tilfelle man ikke greier å kanalisere trykket andre veier.

Husk at fis er bedre enn nys.