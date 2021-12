Elektrisk

Drøset: Hei kjære. Jeg kom på en ting. Du har ikke spurt meg hva jeg vil ha til jul?

Og nå er det jo litla julaftå..? Har du tenkt noe ekstra kjekt i år, kanskje ... Jeg har jo ikke gitt opp håpet om den der ...

– Nei, du har allerede fått din julepresang.

– Har jeg? Hva da?

– Husker du ikke? Du hadde jo den syyyykt lange dusjen på tirsdag ettermiddag. Tipper den var tett på 300 kroner, bare den. Og dagen før brukte du steikeovnen flere ganger.

– Ungene og jeg bakte julekaker?

– og så luftet du noe voldsomt på onsdag formiddag i sprengkulden, og glemte å lukke vinduet, så vi måtte opp på 3 på oljeovnen for å få vekk frosten på innsiden av vinduene ...

– Det var et uhell ...

– Og så ladet du hybriden natt til torsdag.

– Det er jo en hybrid, litt av poenget er jo at man skal lade den ...

– Og så vet jeg av erfaring at du har på alle lysene når du kommer hjem, ikke lukker døra til soverommet – der du sprenglufter – og at du liker å ha på både radioen på badet, radioen på kjøkkenet, pluss tv-en.

– Man skal jo ikke sitte i mørket, nå på årets mørkeste dager?

– I tillegg har du hatt på lys i hekken, pyntelys på utsiden, PLUSS det der blinkende lyset på lekehytta som er nok til å fremkalle epileptiske anfall hos samtlige naboer ...

– Men de lysene er det jo du som kjøpte og ba meg henge opp, fordi du liker vinterfølelsen? Du mumlet et eller annet om at nattesynet ikke var det som det pleide å være, og at det var kjekt med ekstra lys når du skulle rygge inn bilen ...

– Nå ja, det kan så være. Men tre julestjerner, pluss adventsstake? Altså, totalt sett har du brukt 3000 kroner i strøm denne uken. Jeg tenker vi sier det er julegave nok, jeg.

– Ja, men ...

– Okei. Du har rett. Det høres litt kjipent ut. Jeg slenger med en dusj på julaften også. Og varmt vann til en barbering, og kanskje en til før nyttårsaften.

... Sånn. God jul, kjære. Trenger du meg, er det bare å lete mellom ungene, der borte under ullteppene ved peisen. Du kan jo dra krakken bortåt glaset og sette deg og se. Du ser flammene ekstra godt når stua er helt mørk.