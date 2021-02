Ser du ikke at jeg mediterer?

Drøset: Nei, selvfølgelig hviler jeg ikke middag.

Foto: Shutterstock

Kine Hult Journalist

– Var det godt å sove litt?

– Hæ, nei, nei, selvsagt ikke, jeg bare ligger her og mediterer. Det er noe nytt jeg har begynt med.

– Ja vel, ja. Så det var ikke sånn at du tok en ørliten middagshvil på sofaen?

– Er du gal? Jeg tilhører da på ingen måte den aldersgruppen som hviler middag. Det skulle tatt seg ut. Jeg bobler jo nær sagt over av energi. Men akkurat nå etter at vi har spist middag, er et bra tidpunkt for litt meditasjon, har jeg lest. Det er faktisk et viktig redskap for å bli enda mer effektiv. Man lærer seg selv å jobbe mer fokusert, slik at man ikke like lett sporer av og - hvorfor er ikke du på trening forresten?

– Det er ikke trening i dag, som du vet. Vi snakket om det ved middagsbordet, men da var du kanskje ikke fullt så fokusert som når du mediterer?

– Jeg var selvsagt det, men jeg konsentrerte meg om maten. Det er viktig å være til stede i måltidet, vet du. Visste du at de som spiser foran tv-en ikke får med seg kroppens signaler om at de er mette, og dermed er det lettere å overspise?

– Nå kunne jeg sikkert sagt en del forskjellig, men innser at det neppe er lurt.

– Uansett, det med meditasjon er noe alle suksessrike næringslivsledere holder på med. De har anslått at en halv times meditasjon til dagen gir en tidsmessig nettogevinst, ved at man jobber mer effektivt. I realiteten får man tre timer ekstra i uka i økt arbeidsinnsats. Det er derfor jeg er så uhyre effektiv for tiden. Jeg bare stiller timeren på telefonen på 25 minutter, lukker øynene og fokuserer på pusten helt til den ringer. Du burde prøve det. Det er vanskeligere enn du tror.

– Ja, DET tror jeg på. Er det vanlig å snorke mens man mediterer, eller er det noe som bare gjelder for deg?

– Nei, nå må du gi deg. Jeg lå bare her og konsentrerte meg om pusten i 25 minutter.

– Du vet at det er to timer siden alarmen på telefonen din ringte, og du bare gryntet noe og slo den av?

– Selvsagt vet jeg det. Det er slik meditasjon virker. Har du flere spørsmål?