Bare en liden pinne

DRØSET: Ude på Jeren, der ville de sedde noen stener på pinne, der så folk stanse når de e ude å bile, å syns det, atte de har bilt langt nok til atte de forkjene en rast.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

arild i.

Det e konst!

Hvem har ikke drømt om å se en sten så står på en pinne? Å ikke minst med det dramatiske Jerhavet i baggronnen. Om vi ikke måtte ha en liden rast før, så må vi jaffal ha det nå.

Akkorat der så den blåe himmelen møde det gråe havet å de svarte stenene, syns je atte der oppstår en dialog mellom elementene så får meg til å innse atte je e en del av noe større. Hvem vil ikke stå der, med stener på pinner, å kaste øyene sine udover på havet.

Hvisomatte det va det, atte je hadde betalt skatt, så hadde je syns atte disse stenene va en helt fortreffelige måde å bruge skattepengene på, men je e jo heldigvis nollskatteyder.

Koltur e jo det modsatte av natur, å det å få en sten - til å med en ganske store én - til å balansere oppå en liden pinne så e ganske tynne - det e jo ikke noe vi får se ude i naturen til hverdags.

Ikke det, atte vi vil ver der ude i naturen heller, for der kan der jo ver både farlige dyr å mennesker. Det e jo derfor vi bor på Egenes, så vi må regne for å ver ganske koltivert.

Men allså, vi har jo alle vårt. Von Winckelhumpen e jo en reale friskos, så trosse elementene å går ned til Stokkenvannet, det lille, hver kveld, for å tisse med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Nå har jo han med seg et farlig dyr selv, men je vet ikke helt om je ville stolt på atte Frederic va den så konne forsvart meg i utrengsmål. Det farligste e helst det atte an e litt utilregnelige. Frederic allså.

Ellers får vi jo nok av friloftsliv i våre egne haver. Hjemme hos oss, for eksempel, sidde vi onder hengebjerken med en liden jinn så snart solen kikke frem.

Da får vi oss en liden pinne vi óg. Vi må bare passe på atte vi ikke bler helt sten.