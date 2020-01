Tonnell onder sjøen

DRØSET: Det e veldig kritikkverdig med den der tonnellen så de har bygd onder sjøen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

arild i.

For det atte nå kan der komme follt av sånne så bor ude på landet, hva e det nå det hete igjen, bønder e det visst, å det høre jo ikke hjemme i byen, å ikke bare kan de kjøre helt inn til byen våres, for det konne de jo gjørr før og, men da visste vi jaffal hva tid de kom, for det atte de kom med ferjen, men nå e der jo ikke orden på noen ting.

Fordelen med den tonnellen så de har bygd onder sjøen, e jo atte de komme én å én nå, å ikke hondre i tallet på én gang, sånn så det va når de kom med ferjen. Selv om det atte vi visste om atte de kom, for det atte ferjen va på vei inn, først gjennom Lindøysondet der så de hadde den skolen for sånne gotter så ikke kom fra Egenes, å så seilte de inn onder Bybroen, efter atte de hadde bygd den jaffal, å det e jo heller ikke så lenge siden, egentlig. Så det konne jo bli litt masse.

Nå har ikke je prøft å kjøre gjennom den tonnellen så de har bygd onder sjøen selv, heller ikke har je fått polakkene våre til å gjørr det enda, men von Winckelhumpen så ikke har forriktige bil, men en sånnen teslen-bil så går på batterier, han sie atte han jaffal kan tenke seg å sende polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk heller, for det atte han komme fra borti Baltikom, på tottebertur til høsten.

Hva gir du meg?

Så je sa det til an. Je sa helledosen, sa je, det e jo ikke nødvendig å plokke totteberene på den andre siden av fjorden bare for det atte den der tonnellen så de har bygd onder sjøen har komt, for vi plokte jo totteber før òg. På Bråsten for eksempel, å i Bjerkrem, å der va ingen så kjørte i tonnell onder sjøen for å gjørr det.

Nå e det jo heldigvis lenge til tottebersesongen. Noe så gir både von Winckelhumpen sine å andre gode tid til å planlegge hvordan de ska gribe det an.

I mellomtiden får vi ta en liden jinn, å snart kan vi sedde oss onder hengebjerken udi haven.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 20:26