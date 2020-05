Ikke rør levebrødet vårt

DEBATT: Helt siden starten av oljeeventyret på 1970-tallet har olje- og gassnæringen vært levebrødet for mange familier i Norge. Å kunne si at man jobber i oljå har vært og bør fortsatt være noe vi skal være stolte av.

«Nå under pandemien og lav oljepris er det viktig at vi står opp for vår viktigste næring, og vi må legge til rette for nye investeringer for å trygge arbeidsplasser», skriver Kristoffer H. Nagell-Dahl. Foto: NTB Scanpix

Kristoffer H. Nagell-Dahl Kommunestyrerepresentant i Sandnes og styremedlem i Rogaland Frp

Næringen sysselsetter ca. 220.000 og har gitt oss et oljefond på vanvittige 10.000 milliarder kr. Ingen andre næringer er i nærheten å være så lønnsom. Og flere land i Europa har kuttet ned på bruk av kull på grunn av tilgangen på norsk gass som gir vesentlig lavere utslipp av blant annet CO₂. Norske partier med MDG i spissen ønsker å legge ned næringen selv om konsekvensen blir økte CO₂-utslipp. Frp ønsker å styrke næringen, ikke redusere eller avvikle!

Kullforbruket reduseres

Hvordan kan Norge kutte CO₂-utslipp? Norge leverer i dag store mengder gass til Europa som gjør at kullforbruket er redusert tilsvarende. For eksempel har Storbritannia kuttet ut kull som et resultat av tilgang på norsk gass. Hvis vi også leverer til Polen som er storforbruker av kull, vil dette resultere i kutt på 80 mill. tonn CO₂. Dette tilsvarer 1,5 ganger det totale norske utslippet. Dette krever at vi ikke må stoppe letingen etter nye gassfelt og vi må utvide leteområdet fordi 2/3 av ressursene ligger i Barentshavet.

Det er ikke slik at hvis Norge legger ned vil ingen etterspør tilsvarende Norges leveranse. Selvsagt er etterspørselen det samme og andre land vil overta leveransen. Hvis for eksempel Russland overtar, fører det til at utslippene øker, det svekker vår økonomi, vår levestandard og gir mer makt til stater som ikke har det fokus som Norge har på demokrati, miljø eller sosial likhet.

220.000 arbeidsplasser i fare

I tillegg til MDG som vil innen kort tid legge ned olje- og gassnæringen er det flere partier som vil sette en sluttdato for næringen om for eksempel 5-10 år. Kommer det da til å bli stor investeringsvilje i næringen i Norge? Nei, selvsagt ikke. Mange av de 220.000 arbeiderne jobber innen leting, nybygg og vedlikehold. Disse jobbene vil forsvinne nesten over natten. Nedleggingen av næringen vil få oljekrisen i 2014 til å fremstå som en laber bris i forhold til stormen dette vil skape. 220.000 arbeidsplasser står i fare med en slik uansvarlig politikk.

Nå under pandemien og lav oljepris er det viktig at vi står opp for vår viktigste næring, og vi må legge til rette for nye investeringer for å trygge arbeidsplasser. På grunn av denne næringen er Norge i en særstilling som har penger på bok i forhold til andre land som må ta opp lån for å kunne gi redningspakker til næringslivet. Vi kan ikke la symbolpolitikk styre norsk næringspolitikk. Frp og jeg sier klart og tydelig: Ikke rør levebrødet vårt!