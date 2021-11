Snart starter opptreningen, kanskje

Langt der framme blinket Sommerkroppen 2022.

Nå var det på tide å ta opp igjen treningen. Han hadde ikke rørt joggeskoene siden før sommeren. Så lange treningsavbrekk var uakseptabelt hvis han skulle greie å fullføre en maraton i dette livet.

Han kunne ikke gamble på at han fikk sjansen til å leve enda et liv på jorden. Hadde han fått en garanti på at det ventet et nytt og ubrukt liv etterpå, ville han selvsagt ha drøyd det med den maratonen.

Han hadde jo ikke lyst til å springe 42 kilometer. Bare svært syke folk har det. Han hadde bare fått det for seg en gang, en eller annen gang. Han husket ikke hvor eller når. Aller minst hvorfor.

Men han måtte uansett komme i gang. Ikke minst med tanke på julesesongen, sånn at han hadde en buffer når overspisingen satte inn for fullt. For ikke å glemme Sommerkroppen 2022 (SK22). Der hadde han bare tiden og veien. Allerede om seks-sju måneder kunne det bli aktuelt med visning på stranden.

Han hadde fått med seg det en ekspert hadde sagt i avisen i helgen. Tre ting som måtte til for å lykkes med treningen. De skulle han følge, hvis det passet.

Første råd handlet om forventninger som måtte stå i stil med innsats. Men forventningene kunne han ikke endre på. De var soleklare; en julebuffer, SK22 og fullføre et maratonløp før arrangørene reiv ned mål-banneret.

Da måtte han svette litt, det var han forberedt på. Og bli tungpustet. Kanskje flere ganger i uken. Men han skulle ikke slite seg helt ut, heller. Det måtte være lystbetont.

Planene måtte ikke være for ambisiøse, mente eksperten. Ingen problem. Han var åpen for at dette kunne være et langtidsprosjekt. Selv om planen lå fast, kunne den skyves på. Om ikke Sommerkroppen poppet ut i 2022, kunne den gjøre det året etter. Det viktigste var at den kom før eller siden. Året var ikke det viktigste. Det var bare et tall.

Og så måtte man ikke starte for hardt. Ingen fare der. Han hadde aldri startet for hardt. Det var han ikke i stand til.

Han pleide alltid starte med Mosiken, og så var planen at han skulle oppgradere til Stokkisen når formen ble bra nok. Som regel rakk den ikke å bli så bra, men det var da. Nå var nå. Snart skulle han begynne. Men ikke denne uken.