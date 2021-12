Helt sprøtt

Jeg fatter ikke angsten for at svoren ikke skal bli sprø.

Hva er det som er så vanskelig? Det står jo forklart i absolutt ALLE oppskrifter på ribbe i hele selveste internett.

Der står det AKKURAT det du trenger for å få svoren sprø. Du KAN ikke bomme.

Hvis du har lest de svært få linjene som omhandler det med sprø svor, og likevel bommer, bør du ikke bruke komfyren. Da kan kjøpe Fjordland.

Hvis du ikke greier å søke opp oppskriften på ribbe på nettet, har du helt sikkert en rutete variant av Ingrid Espelid Hovig fra mellomkrigsstiden. Også DER vil det stå nøyaktig hva du skal gjøre for å få skinnet til å si klakk.

Ingenting har endret seg.

Jeg har laget ribbe i mange år. Ikke ofte, men ofte rundt juletider. Hver eneste gang har jeg glemt hvordan det var nå igjen. Hver gang har jeg funnet fram en eller annen oppskrift, og hver gang har svoren blitt sprø. Det er jo det enkleste i verden.

Er ikke svoren sprø, så IKKE TA RIBBA UT AV OVNEN!!!!!! Den blir ikke MER sprø av å bli tatt ut.

Hvis den ikke er sprø når du tar den ut, og du nekter å sette den tilbake igjen, finnes det egentlig bare én sjanse igjen. Og det er gassbrenner.

Folk gjør sånt. I stedet for å gjøre ribba ferdig i ovnen, tar de den ut mens svoren er myk, tenner på en gassbeholder med en ganske tynn tut på, og fyrer løs. På ribba. Med vernebriller, i siviliserte hjem.

Østlendingene har skylden, selvsagt. Der borte spiser alle ribbe på julaften. Og de har alltid hatt angst for at svoren ikke skal bli sprø. Hver eneste gang vi ser en ribbe på tv og avisen, så kommer dette maset om sprø svor. Som om det var et mysterium.

Hvor mange smeller i bordet ei ribbe uten sprø svor på julaften? Bare folk med diagnoser. Og jeg nevner ingen spesielle her, siden vi ikke skal spøke med sånt. Iallfall ikke med demens. Det kan forresten komme tidligere enn mange tror.

Slapp av. Dette greier vi. Les oppskriften. Nøye. Forstå det som står der. Gjør akkurat det som står der. Hvis du fortsatt ikke greier det; ring noen andre enn meg.