Dyre strøm

DRØSET: Komfyr og kjøleskap? Nei, det blir for dyrt.

Komfyr, ja. Typisk for di skamrige.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ja vel, så strømmen e någe dyre?

– An e det, ja.

– Har du tatt någen grep for å bruga mindre?

– Ja. Hos oss har me slutta å bruga komfyren. I går sko me ha pylser te middag. Då stilte meg og kånå oss i kver vår ende av terrassen. Så heiv me plysene fram og tilbake for å utnytta at det va nokså varmt i veret.

– Ikkje dumt.

– Dagen før sko me ha fiskagrateng. Å ha den på 180 grader i ein heile time har me ikkje råd te. Løysningen blei å legga mobiltelefonen innte formå og ringa svigermor.

– Virka det?

– Ja, ja. Svigermor e voldsomt energiske. Telefonen blei glovarme, og formå med fiskagrateng fekk seg ein goe lunk.

– Gjønåsteikte?

– Nei, hu e energiske, men eg synes det blir drøyt å kalla svigermor for «gjønåsteikte».

– Eg tenkte på fiskagratengen?

– Akkurat, nei, den blei heilt middels. I dag ska me ha taco. Da mikse eg samen krydder og kjyddeig, stappe massen inni armhulen, tar på meg ein varme jumper og går meg ein raske tur rundt Mosvannet. Kroppsvarme e undervurdert innen dette med oppvarming av mat.

– Får ikkje den kjyddeigen ein litt løyen ittesmag?

– Jo, men då seie eg bare te ungane at «det e sånn ekta meksikansk mad ska smaga». Dessuten forberede eg alle måltider med å tvinga i ungane 8–10 Paracet. Det dempe både smakssansen og den generelle tilstedeværelsen.

– Ikkje dumt. Men kossen steige du for eksempel ein pizza?

– Eg pakk’an i aluminiumsfolie, legg’an onna panseret på bilen og kjøre meg ein lange tur, helst om Oanes, for å få osten gyllen.

– Akkurat. Koging av egg då?

– Di tar kånå med i forening. Når foreningsdamene snakke om mennene sine, koge det fullstendigt øve. Vipps, så har eg hardkokte egg.

– Men kjøleskapet bruge du?

– Nei, e du galen. I går smugla eg med meg et par øl og la mellom meg og kånå i sengå.

– Du vil vel ikkje varma opp øl?

– Nei, på den fronten e det iskaldt, så i dag har eg ferdig nedkjølte drikkevarer.