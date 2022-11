Skilsmisse er aldri lett

Han hadde kuttet alle bånd, men det hadde ikke de andre.

Det var lenge siden han hadde sagt opp medlemskapet i disse boligbyggegreiene. Kanskje to år siden, kanskje fem. Han husket ikke.

Han hadde sendt mail. Hadde vært kort og konsis. Hadde endelig stått imot å betale den årlige kontingenten. Etter den årlige diskusjonen med seg selv.

Han hadde kommet fram til at han fra nå av ikke ville betale 300 kroner i året for å stå i en kø uten sikker gevinst.

Han kunne ikke risikere å bli beruset av den stadig økende ansienniteten. Det ville bare bli vanskeligere å kutte båndene for hvert år som gikk.

Som bestefar med 70 års ansiennitet kunne han en dag ha gitt alle de oppsparte årene til én etterkommer. Hvis det var aktuelt å tre inn i et bud, og ta den nye drømmeboligen fra noen andre. 70 ganger 300 ble 21.000 kroner. For et hvis.

Han hadde fått svar på den skriftlige oppsigelsen for to eller fem år siden, med spørsmål om han ikke ville revurdere, siden det jo var en del fordeler med dette medlemskapet. Men siden han hadde bestemt seg, og faktisk greid å sende separasjonsmeldingen, anså han seg for å være ferdig.

At han ikke hadde svart den gang, oppfattet tydeligvis boligbyggegreiene som et slags håp. Derfor hadde han stadig fått nye regninger og purringer i nettbanken. Og mailer med medlemsfordeler. Hvor lenge kunne de holde på?

Til november 2022, viste det seg.

Da ringte telefonen. Om han var klar over at han ikke hadde betalt kontingenten på lenge? Om han forsto at han nå sto i fare for å miste hele medlemskapet og ansienniteten og alt?

Igjen ulmet usikkerheten. Hva hvis et oldebarn en gang i framtiden trengte en mannsalders ansiennitet? Han sto i stillas med hammeren i hånden. Han slo vekk de forstyrrende tankene.

Han sa det rett ut; at han hadde sagt opp. Han kunne sende mailen en gang til, om det var nødvendig. Det var det ikke. Men kanskje de kunne sende ham en mail, sånn at han kunne … svare på den, eller noe? Nei. Alt var jo i orden. Han hadde jo sagt opp. Jojo, sant, det.

Farvel.