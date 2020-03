Hjem, kjære hjemmekontor

Drøset: Det er mye fint ved å ha hjemmekontor og hjemmeskole. Men også en del åpenbare ulemper.

Hjemmekontor kan være en sann glede, bortsett fra når det ikke er det.

Fordeler med hjemmekontor:

* Man kan sitte og jabbe med kolleger på Facetime og kalle det møter. Man kan også triumfere over dette overfor ungene når de lurer på hvorfor de ikke får være på telefonen mens de har hjemmeskole.

* Det er veldig kort vei til kantina, og det er lov å besøke den flere ganger i løpet av arbeidsdagen, uten å betale.

* Det er aldri kø ved kaffemaskinen.

* Det er kjempemorsomt å se på kløningen til folk som ikke helt får til det der med videomøte, og som ikke vet at vi andre får med oss at de driver og støvsuger og vasker bilen når de liksom skulle jobbet.

* Det går an å beordre de som har hjemmeskole til å ha heimkunnskapstime, hvor dagens oppgave er å bake boller til folk som har hjemmekontor.

Ulemper med hjemmekontor:

* Det er ikke direkte slankende. (Se tidligere punkt)

* Renholdspersonalet på det vanlige kontoret er ekstremt mye flinkere enn de som jobber på hjemmekontoret. Det blir man fort veldig oppmerksom på når arbeidsplassen har utsikt til helgens popkorn-søl under stuebordet, håndavtrykkene på terrassedøra, restene av prim og leverpostei på stolene til de som har hjemmeskole og alle de skitne kaffekoppene som står nær sagt overalt.

* Kollegene på hjemmekontoret/hjemmeskolen tilhører åpenbart en helt annen bedriftskultur, med helt egne normer, noe det kan være krevende å sette seg inn i. Noen av dem har stadig noe på hjertet, og tror åpenbart at de kan framføre alt dette til enhver tid, hvis de bare husker å rekke opp hånda først.

* Ingen henger opp passiv-aggressive lapper på kjøkkenet hvor det står «Mor di jobber ikke her» når noen har etterlatt seg i overkant mye oppvask på benken. De ansatte vet jo at mor si jobber her. Hun er bare i et videomøte for øyeblikket.