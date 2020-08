Supersommeren

Drøset: Ferien er forbi, snart er det høst og så er det jul.

Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Jøsus

Noen hadde bare hatt tre ukers sommerferie. Tenk det.

Selv hadde han hatt hele sommeren fri, eller «fri». Tilfeldigvis/«tilfeldigvis» hadde denne gangens fødeferie, altså farspemisjon, slått til på best tenkelige tidspunkt, og dermed var det duket for en rekordlang sommerferie. For hvorfor kunne ikke bare hele familien ta seg fri når det var så bra stilt? Fra barnehage og jobb og kjas og mas? Jo, hvorfor ikke?

På grunn av pandemien og regjeringens mumlete anbefaling om ikke å reise til utlandet, hadde de ikke reist til utlandet. Men hallo, det var jo nok å ta seg til i mødrelandet også. Det var bare å kjøpe seg en 35 år gammel combi-camp og sette av gårde. Om det skulle begynne å regne, ville ikke det gjøre noe når man har telt med opprykk. Ikke så lenge man er i nærheten av en Biltema og kan handle presenning med alt av tilbehør den første morgenen småungene våkner opp med vått hår.

Han likte campinglivet. Det enkle livet. Han gikk forbi flere som satt der og kikket, eller som leste i en bok mens de nippet til en perfekt avkjølt vin. Ofte bodde de i bobil, og ofte hadde de ikke hauger av unger som sprang rundt og maste om dotur, is, Kaptein Sabeltann-ting, ei skjeva, is, kortbukse, ball, is, langbukse, is, brus, bading, is, strømper, Langemann, is eller brus.

Han hadde selv hatt en bok med på årets ferieturer. Hver gang de hadde pakket for en ny reise, hadde han funnet fram den samme boken, en svensk bok om angst, som visstnok skulle være løyen. Han hadde begynt på den en gang, muligens i fjor. Han husket ikke hva den handlet om, annet enn noe med angst. Han tenkte at det var best å ta med noe lettlest. Han hadde et minne om at begynnelsen på boken var bra.

Men hver gang han pakket ut av bagen hjemme, fant han den igjen, under alt skittentøyet. Den, ja, pleide han å si halvhøyt inni seg. Den skulle han ha åpnet en gang. Men han hadde iallfall fått med seg alt livet rundt seg. Og nå var det snart høst.