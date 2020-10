Menyvalg

Drøset: Fattig student-menyen hadde bydd på flere godbiter, sjelden sett etter endt eksamen.

Hun hadde ramlet over en debatt på radioen, der en student hadde raljert over hvor vanskelig de hadde det. De måtte altså dele bad med to andre. Og maten? Ikke begynn. De hadde det så trangt at de nesten ikke hadde råd til å spise ute. Helt krise. Derfor var det så bra at de nå hadde fått den fattige studentens kokebok.

Hun tenkte litt tilbake på sin egen studietid. Da hun hadde fått studielånet, tok hun ut alt i sedler, og la dem på sengen. I banken hadde hun følt seg som millionær. Nå skjønte hun fort at etter at husleie, bøker og annet var tatt bort, var det en post det måtte kuttes i: Matbudsjettet. Så hun hadde vært kreativ. Noen av signaturrettene hadde hun tenkt på lenge etter studietiden var over:

Makaroni og makrell i tomat. Alle næringsstoffer. Nesten. Minus for presentasjonen, som var umulig uansett intensjonen.

Ganske Arme riddere. Egget måtte drøyes. Melken også. Så de var milevis unna de gylne skattene hun nå laget om det skulle skjemmes bort i heimen.

Meksikansk gryte. Med så mye ekstra ris at det ble en halvtam meksikaner. Holdt nesten en uke.

Levergryte. Ja. Lever. Frossen lammelever var alltid på salg. Et pluss: Ingen fare for at noen i hybelhuset stjal restene.

To sorter pålegg på samme skive var utenkelig. Faktisk holdt det med en runde fårepølse på skiven, om man bare flyttet litt på den underveis.

Lettosten lå alltid igjen i hylla når datoen gikk ut. Og den økologiske. En gang hadde hun gjemt tre oster med snarlig utløpsdato i kjøledisken, for så å grave dem frem da datoen var passert for å få halv pris på den.

Komlepizza. Mel hadde man alltid. Og deretter komler på salg fra dagen før. Så var det bare å legge på det man hadde av rester. Frese komlene. Kanskje spandere en baconbit eller to. Jalapenos. Rester av lettosten som aldri smeltet skikkelig, men bare ble en slags papp-erstatning for mozarellaen på Peppes.

Det var en kulinarisk opplevelse som satt i timevis. Gjorde faktisk såpass inntrykk at det skulle få forbli et vakkert studieminne.

For alltid.