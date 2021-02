Vår når

Når det er vår, er det vår, skal Winston Churchill ha sagt.

Foto: Shutterstock

Om mindre enn en måned er det vår. 20 dager. Da er kveldene lysere, blomstene spirer, og det går an å gå på butikken i kortbukse uten å se ustabil ut. Om 20 dager begynner lammene å komme ut fra der de har vært hele vinteren.

Det blir herlig.

Folk som går imot dette, som lattermildt legger ut om kalenderen, haha, og at 1. mars ikke betyr vår BARE fordi det står det, kan dra til en plass som ofte kalles «viss». De tar feil. Vår er vår.

Om mindre enn tre uker skal det ikke lenger være mulig med minusgrader dag etter dag. Det må vi holde fast ved. Da kan vi som bor i hundre år gamle uisolerte hus, endelig få et bredere kosthold, etter all havregrøten.

For det koster å holde et trekkfullt hus varmt. Det vet kråkene som stadig kretser rundt her, ingenting om. De er bare glad for at iallfall noen fortsatt fyrer for dem, i disse passiv-hus-tider.

Men når strømprisen er høy og kald luft siver inn fra skeive lister og gamle vinduer, er det fint å fyre opp vedovnen for å få en smak av sommer. Ingen har regnet om en favn med ved til kilowatt, og slik funnet ut om det faktisk svarer seg. Det kunne ha knust kosen.

Noen har allerede prøvd å knuse kosen. De har sagt at det er livsfarlig å fyre med ved, og at naboen kan dø av alt svevestøvet som fyker ut av pipene. Det er bare tull. Ferdig med den saken.

Hvis det var sant, måtte de i det minste gått ut med hvilken tresort som dreper færrest. Det ville jo vært god folkeopplysning. «Vil du ikke drepe så mange som før – kjøp lind eller lønn!». De fleste vil ha minst mulig død.

Men snart er det vår, uansett.

Da blir det varmere og varmere i luften, helt til det blir steinkaldt fra 16. mai. Men så, fra 18. mai, blir det litt varmere igjen. Det skal bli maks fire hele oppholdsdager denne våren også, men det er bra for vannmagasinene. Alt er godt for noe.

