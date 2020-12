Skrønene

Drøset: Noen ting er så fjerne at man ikke tror det er sant.

Foto: Kristian Jacobsen

– Hva gjorde du for å tjene penger da du var liten, mamma?

– Jeg gikk med aviser fra jeg var 11 år, selv om du egentlig skulle være 12. To ruter fra jeg var 13. Sekkene var så tunge at på lørdagene veltet alltid sykkelen. Og så var det alltid motvind i starten når det var tyngst å trø og medvind på slutten.

– Hørtes slitsomt ut. Måtte du levere når det regnet også? Nå er det bare de voksne som får kjøre med aviser, for de må ha bil og levere midt på natten.

– Og så gikk jeg med mamma og leverte telefonkataloger på dugnad for Televerket sitt bedriftsidrettslag.

– Telekafornåke?

– Televerket? Telenor før i tiå.

– Nei, det andre greiene du sa?

– Telefonkatalog? Det var tjukke bøker som man brukte til å slå opp i når man skulle ringe til noen. Som regel hadde man to. En vanlig en for Rogaland. En for gule sider.

– Men hvorfor brukte dere ikke bare gule sider på telefonen?

– Det fantes ikke sånne telefoner. Vi hadde faktisk ikke telefon hjemme før jeg var 17 år.

– Nå skrøner du bare, mamma. Så gammel er du ikke. De hadde telefoner for lenge siden også. Til og med når du var liten.

– Nei, det er faktisk helt sant. Mor mi ville ikke ha telefon hjemme.

Dersom vi skulle ringe noe viktig, gikk vi til naboene. Eller de kom til oss med viktig beskjed. Det er derfor 'an Toffas er så sprek. Han sprang alltid med beskjed til oss, siden han var minst.

– Men om du skulle ringe noen andre da? Utenfor Rogaland? Eller andre land?

– Da kunne vi ringe opplysningen. Det var ganske dyrt, så det gjorde man bare om det var krise. Og så var det billigere å ringe etter 17, eller etter 22 til utlandet. Så om jeg skulle ringe venninnen min i Paris, ble det alltid rett før hun skulle legge seg.

– Hadde dere ding på og spring da du var liten?

– Å ja. Vi var gode på det. Og så tulleringte vi.

– Hæ?

– Vi ringte til Qvist og spurte om Grein var hjemme. Eller til Juul og spurte "e' nissen der". Sånne greier.

– Kunne dere ringe til nissen?

– Eh, nei, det var ikke det jeg sa.

– Jeg tror jeg holder meg til brev til nissen jeg. Noen ting er bedre på den gamle måten. Og du mamma? Du burde ikke skrøne sånn. Det er snart jul.