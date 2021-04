Kjendisjoggeren/kjendis-«joggeren»

Han var ikke like lett på foten, lenger. Når sant skulle sies.

Foto: Shutterstock

Knærne hørtes ut som plastbokser med grus i når han reiste seg fra sofaen. Han sprang aldri opp trapper lenger. Han gikk. Hvis ikke det var heis i nærheten.

Målet om å springe maraton lå veldig, veldig fast. Men han måtte ikke gi gass for tidlig. Treningsmengdene måtte holdes på et nøkternt nivå, slik at ikke skader, og da mest idrettsskader, fikk ødelegge også denne oppkjøringen.

Nå hadde han tatt det ganske så rolig. En god stund hadde han tatt det rolig. Kanskje for rolig. Men det var det helt umulig å vite noe sikkert om. Han hadde ikke et svært støtteapparat i ryggen som kunne svart på sånne elementære spørsmål.

Cirka en gang i uken klemte han inn en runde rundt Mosiken, Over 3 kilometer langt. Et bra sted å starte. En av 13,6 runder i en maraton.

Han hadde vage planer om å gå opp i mengde. To runder på en gang. Han var på vei opp.

Men først måtte han spisse en-runde-formen. På sist joggetur følte han seg noenlunde pigg. Han holdt en forsiktig og jevn fart i starten, til kroppen hadde kommet seg over det verste sjokket. Så skulle han øke.

Etter bare 300 meter fikk han konkurranse av ei i gult som sneik seg inn foran. Hun sprang kjempeseint. Hun rikket seg nesten ikke. Walkover. Så seint sprang han ikke.

Likevel kunne han ikke risikere en smell, slik at hu i gult vant til slutt.

Og det var da, midt i planleggingen av en forbispringing, at han fikk øye på NRK-teamet i buskene. De hadde filmet noe, kanskje til en sak om sånne vårfugler som var kommet tilbake.

Nei. De hadde filmet folk, deriblant ham. Midt i planleggingen. Med hu i gult foran. Han sprang veldig, veldig seint og veldig, veldig tungt. Hurra, der springer maratonmannen.

Da han så det på den måten, på et fargefjernsyn med ganske god skjerm, var det åpenbart at noe måtte gjøres med treningsopplegget. Eller «treningsopplegget».

Kanskje hadde han for mye trening i kroppen. Det gikk an, hadde han lest. Han burde ta det rolig fremover, og heller nyte kjendisstatusen.