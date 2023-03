Det er sikkert ganske kjedelig

Drøset: Det ser ut til at veldig mange koser seg på fjellet denne uka. Det er sikkert ikke SÅ kjekt.

Ki9

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Det var egentlig ganske greit at dette nordlyset dukket opp, for da gikk det plutselig an å se noe grønt og svart i sosiale medier, ikke bare hvitt. For jada, vi har fått det med oss, dere er på fjellet og renner på ski, kjempeheldige med været, litt solbrente har dere kanskje også blitt. Det er nesten ingen grenser for hvor godt skiføret er, det er mirakuløst nok ikke kø i trekket, og alle har det så harmonisk og fint at man nesten skulle tro det var påske.

Men det er helt greit, dere må bare nyte det, og det er absolutt ingen bitterhet å spore blant dem av oss som sitter innendørs på kontoret for å holde samfunnets hjul i gang. Vi ofrer oss lett for at dere skal få spise kvikklunsj og drikke varm sjokolade og lure på hvor i sekken dere har gjemt den hersens appelsinen. I mellomtiden sitter vi her og ser på bildene dere legger ut, og tenker for oss selv at vi tross alt er ganske heldige som slipper å være på fjellet.

For la oss være ærlige: Det er ganske kjipt med vinterferie, av følgende grunner (listen er på ingen måte komplett):