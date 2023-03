Det e vår

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Nå komme endelig våren sa an, å den e en veldig fine tid for oss friloftsmennesker, for da kan vi omsider sedde osser onder hengebjerken udi haven med en liden jinn igjen.

Men først av alt må vi ta en liden våronn i haven, vi må bent frem beskjere ligosterhekken å roseboskene, ta vekk mosen mellem stenene i oppkjørselen, trimme frokttrerene å berboskene, sprøyte på sånnett middel så får grønsken til å gå vekk, tømme på mere sånnen sand mellem stenene i oppkjørselen å feie an godt nedi, luge i staudebedet, vaske gjerdet å porten med forriktige grønnsebe, ikke sånnen flydendes, gjødsle i både rosebedet å staudebedet, gå over havemøblene med en foktige klud, rengjør grillen grondig, beskjere hengebjerken forsiktig på høyden sånn atte der ikke bler for masse skygge over plenen, rave vekk mose fra plenen der så an har vært i skyggen av hengebjerken for det atte vi ikke tog nok av hengebjerken i fjor, gjødsle rhododendronen siden der ikke komme fodballmenner å tisse på an lenger, efter atte de tog den stadioen ud på landet der, nesten på Sandnes, hva tenkte de på, det e jo praktisk talt på Dale, å apropos det, sjekke om der e holl i gjerdet, men plenklipperen, den starte vi ikke før på første mai, der finnes jo tradisjoner.

De ska få nok å henge fingrene i, polakkene våres.

Men så e det jo det, da. Atte beste det e så komme der en snebyge, selv om atte det liksom ska ver vår. Å så har vi sadd sneskoffen ned i kjelleren, å så må vi finne den frem igjen, å når vi har gjort det, så e sneen vekke, å da lar vi vere å sedd an ned igjen i kjelleren for det atte der kan jo komme en byge til, å da bler an ståendes ude hele våren å sommeren å høsten, mens vi e travelt opptadde med å drikke jinn onder hengebjerken, å så komme neste vinter, å da trenge vi an igjen, men så har rosten tadd an, å så må vi kjøbe nye igjen.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.