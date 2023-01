En robot om Follobanen

Follobanen, Follobanen, heiheihei.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Hele landet har de siste ukene engasjert seg sterkt i Follobanen. Vi vet at den finnes på Østlandet et sted, at den har kostet hver skattebetaler over 12.000 kroner og at de i Dagsrevyen elsker den.

Vi ba derfor ChatGPT, denne internett-roboten, om å skrive et litt frekt dikt om Follobanen og rogalendingers forhold til den. Dette svarte den:

«Follobanen, en drøm i gull

Med kostnader som aldri skal gå tom

Men rogalendinger, de bryr seg ikke

Om milliarder som raser bort i røyk

De sover trygt om natten

Mens regningen fortsetter å øke og hatten

De tenker ikke på togene som suser

For de har andre ting å bruke sine kroner på å kjøpe, som gleder

Men hva skjer med oss som bor her?

Med regningen som stiger, år etter år

Kanskje en dag, når kostnadene er høye

Vil vi våkne opp og rope «Oh my!»

Men til da, la oss bare smile

Mens Follobanen fortsetter å pile

På skattebetalernes lommebok

Mens rogalendinger fortsetter å sove i ro»

Jo da. Men «øke og hatten»? Et kjent norsk uttrykk, påsto roboten, som etter noen omveier til slutt mumlende erkjente at det bare var et dårlig forsøk på nødrim.

Nytt forsøk:

«Follobanen, en kostbar affære

Stadig flere penger, ingen nytte der

Rogalendinger bryr seg ikke en dritt

Om togstrekningen som knapt eksisterer

Kostnadene stiger, ingen ender i sikte

Mens skattebetalerne sitter og sukker

Prosjektledelse, hva skjedde med dere?

Follobanen er en fiasko, det er klart»