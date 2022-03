Jeg vil ha

Jeg elsker pendlerleiligheter, skoesker og boutgifter på hjemstedet.

Kjære Stortinget

Jeg søker herved om pendlerleilighet i Oslo, så sentralt som mulig. Jeg er stortingsrepresentant, og har vært det en god stund, men det er ikke sikkert at dere finner meg i systemet deres. I så fall er det en feil. Jeg er stortingsrepresentant. Kors på halsen.

Jeg mener selv at jeg oppfyller kriteriene for pendlerleilighet. Jeg er 23 år, og jeg har utgifter hjemme i Stavanger, hvor jeg også har fire skoesker med kvitteringer under senga. Jeg legger ved kvittering på kattemat fra en butikk i Hillevåg i fjor.

Jeg har lyst å være mer i Oslo enn før, og derfor hadde det vært helt supert å ha en leilighet der. Det vil gjøre livet enklere og mer innholdsrikt. Som dere kanskje ikke vet, elsker jeg kebab. Ingen steder i landet har så god kebab som Oslo, spesielt tradisjonsrike New Beirut Kebab, tidligere Beirut Kebab.

Hvis jeg får pendlerleilighet, vil jeg ha mye bedre anledning til å teste andre kebabrestauranter i hovedstaden vår, noe som vil være kjempepositivt, ikke bare for meg, men også alle som jeg forteller det til.

Jeg har som sagt egne boutgifter i Stavanger. Men hvis dere krever at jeg også skal støtte mine foreldre økonomisk, er det ingen problem. Kånå har allerede lovet å bake rundstykker til dem en gang i uken, slik at de sparer litt penger til brød. I tillegg kan jeg betale to øre per kilowatt av de prosentene over 70 øre som regjeringen ikke vil betale folk. Hvis dere ønsker dokumentasjon på at jeg har gjort det før dagen i dag, fikser jeg det.

Jeg ønsker ikke å være storforlangende, og tar selvsagt det jeg får, men jeg ønsker i utgangspunktet en leilighet i sentrum. Da slipper jeg å bruke tid og penger på å reise inn til byen, noe som også vil være veldig klimavennlig. Og hvis det er mulig, ønsker jeg aller helst en leilighet med seks soverom, slik at det går an å ha venner og familie på besøk.

Ser fram til raskt svar. Jeg planlegger en kebab-tur til Oslo i påsken, så jeg trenger en avgjørelse i god tid før det. På forhånd takk!