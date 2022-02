Det blir gull!

DRØSET: Nå, brødre, er det bare 58 dager til alvoret braker løs

arild i.

Nå som det nærmer seg den dagen at en liten trekkfugl som sitter nede i det italienske og pirker parmesan og tupper provolone snart får det over seg at nå; nå er det pigede på tide å samle flokken og fly hjem til by’n igjen, kjenner jeg at det begynner å krible i vikingnervene.

Akkurat nå.

Det er all grunn til å ha forventninger. Vi kunne stukket av med gullet i fjor, om vi hadde hatt høstsesong hele året.

Hadde vi ikke drøyd med å finne spillestilen sist vår, hadde gullet hengt på oljevillaene våre her nede, i stedet for på gammer og kåter oppi der.

Snart skal Zlatko Tripic fly som en vårkåt antilope nedover sidelinja og legge svimle bortelagsbacker bak seg som punkterte rundingsbøyer, før han slår perfekt inn til Veton Berisha som står klar til å bøtte lærkuler i nota på bestilling.

Tenk det!

Snart flyr den første feilpasningen over norske plener. Glemt er meningsløse vinteridretter nesten ingen holder på med, for det er alvoret som starter. Og hvilket herlig alvor:

Harald Nilsen Tangen kommer til å danse så frapperende fort med fotballen i føttene, der han tråkler seg gjennom midtforsvar etter midtforsvar, at selv forherdede kynikere som aldri har trodd på annet enn naturfag tar til tårene i eufori og kjøper blomster til kona på vei hjem fra kampen i takknemlighet.

Det blir som et Herrens under. I serierunde etter serierunde.

Det er slik det blir. Det blir helt vanvittig. Vi kommer ikke til å tro våre egne øyne.

Gianni Stensness og David Brekalo kommer til å rydde opp i stor stil og starte angrep etter angrep.

Og slipper de en sjelden ball forbi, vil folk spørre seg: - Er det et prosjektil? Er det en av disse nordkoreanske rakettene?

– Nei, det er bare Gunnarsson som er ute og flyr igjen.

Fra vårsola begynner å sende sine første, varme stråler.

Til novembermørket senker seg over Jåttåvågen.

Det blir gull!