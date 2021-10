Timene som forsvant

Drøset: Først var det bare irriterende. Så ble hun irritert. Så kom en deilig letthetsfølelse.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingenting å bekymre seg for. Ingenting å følge opp. Ingenting man gikk glipp av. For det var det nok ikke. Men hun bekymret seg litt likevel. Så kom irritasjonen igjen. Men hun skulle jo bare ... Hun trengte jo bare ... Og etterpå måtte hun bare ... Hun tok seg i å tenke likt som ungene gjorde når de fikk skylden for noe. Det var ikke henne. Ingen kunne bevise at det var henne.

Ubevisst løftet hun hånden. Så senket hun den igjen. Bare noen minutter seinere oppdaget hun at hånden igjen var på vei ned i lommen. Det var en uting dette. Hvor lenge kunne dette holde på? Han andre i heimen, skottet bort på henne. «Har du abstinenser? Systemene har jo bare ligget nede i 5–6 timer? Det er jo ikke noen krise». Hun knurret litt. Satte seg til rette med boken, og lot tankene gli bort fra logaritmenes ubarmhjertighet. Men det ble ingen mindfulness, ingen sjelero. Til slutt sprakk det for henne.

«Skjønner du ikke? Det er jo ikke for å sjekke hvem som har lagt ut bilder, eller hvem som har vært i Sannis og spist på 100, nei 300-ugå, eller hvem som sitter med en forfriskende kald øl på en forbasket flyplass på vei til en sabla kjekk ferie i utlandet, eller de som har høstet inn 5 squash om dagen mens vi bare fikk noen små – riktignok sabla gode – av vår avling.

Han så på henne. «Hva er det da?»

– Jeg må legge ut annonsen for jentungen sin idrettsdugnad før alle de andre finner ut at de skal gjøre det, slik at ikke en eneste nabo eller venn gjør det samme. Slik fylles kvoten, badnet blir fornøyd, mor blir fornøyd, og de som fryser på føttene får fylt sitt behov.

Han så på henne igjen. «Det kommer sikkert snart. Hvis ikke, får du gjøre det på den gamle måten. Gå på døren og selge.»

Hun så for seg stabler med varer, slept gatelangs med en stadig surere unge, mens regnet ubarmhjertig dundret ned i høstmørket. Så strakk hun ut hånden igjen for å sjekke skjermen. Bare en siste gang.