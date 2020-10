En gal onkel

Alle vet at Donald er dum. Han har alltid vært en hissigpropp som blåser seg opp av bagateller.

Donald gjør ofte katastrofale valg som får store konsekvenser. Han framstår som en naiv og klønete kranglefant som har lett for å hisse seg opp. Det skal lite til før han klikker, og når han først gjør det, har han vanskelig for å roe seg ned. Du kunne sagt på forhånd at Donald ville blitt en dårlig president.

Som regel er det de tre nevøene Ole, Dole og Doffen som må snakke ham til fornuft. Donald har alltid vært en gal onkel som er morsom å lese om fordi han kløner det til eller dummer seg ut. Men noen god president i Andeby ville han aldri blitt.

Sannsynligvis er det ingen i Andeby som har tenkt tanken på at Donald skulle bli president i det hele tatt. I så fall måtte det være ham selv. Han ville helt sikkert blitt maktsyk og kommet med mange sprø og dumme ideer som de rundt ham måtte rydde opp i.

Donald passer i grunnen best på tv. Der kan han være underholdende nok.

Til og med den litt ufordragelige Fetter Anton ville blitt en bedre president enn Donald. Han ville i det minste hatt flaksen på sin side. Det har ikke Donald, selv om han fortsatt har et vist drag på damene. Egentlig er det helt utrolig at han klarer å holde på Dolly.

Dolly ville helt sikkert blitt en bedre president enn Donald. Hun fortjener i det minste litt kred fordi hun holder ut med Donald. Dessuten virker hun yngre. Donald framstår som en gretten gammel gubbe som går rett i klikk om han ikke får det som han vil.

Selv gjerrige Onkel Skrue ville blitt en bedre president enn Donald. For å beskytte sin egen formue ville han nok sørget for lave skatter og lite statlig innblanding i det private næringsliv. Men han ville i det minste ha passet på at staten ikke sløste vekk pengene sine.

Hvis Donald ble president, kan du banne på at han ville bygget en stor og dyr mur mot Nabo Jensen bare for å irritere ham og vise hvem som er sjefen.