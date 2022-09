Situasjonen

DRØSET: Regjeringen følger situasjonen. Hvor nøye? Veldig nøye.

– Om vi følger situasjonen nøye? Ja, vi er gravide med situasjonen og skal kjøpe hund sammen med situasjonen, sier regjeringen.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen har innsett at strømmen er noe dyr. Derfor setter vi – med umiddelbar virkning – i gang disse 15 tiltakene:

1. Følge situasjonen nøye.

2. Følge situasjonen enormt nøye.

3. Følge situasjonen enormt, sykt nøye.

4. Vurdere å følge situasjonen ikke bare enormt, sykt nøye, men dritnøye.

5. Følge situasjonen så enormt, sykt dritnøye at vi ligger helt oppi rumpa på situasjonen, så tett at vi kan si «Se! der er situasjonen, og vi har full oversikt over situasjonen».

6. Følge situasjonen så nøye at vi blir venner på Facebook og Snap.

7. Følge situasjonen hjem fra en tur på byen. Koselig med pizza og kino, men vi vil ikke at noe skal skje med situasjonen.

8. Ligge så tett på situasjonen at vi blir gravide med situasjonen.

9. Gifte oss med situasjonen, siden det tross alt er det eneste rette å gjøre i den situasjonen.

10. Kjøpe leilighet sammen med situasjonen, muligens i et borettslag med lave fellesutgifter, med foreldrene vår som garantister.

11. Kjøpe hund sammen med situasjonen, gjerne en labrador, som vi kan kalle Ruffen. Men hvor skal Ruffen være når vi skal til Syden med situasjonen? Ikke godt å si, men den kan ikke være hjemme alene, det er helt sikkert.

12. Feire ti års bryllupsdag med situasjonen, i København. Få korona på hjemturen. Ja, ja.

13. Kjøpe like elsykler, med sykkelvesker, og sykle fra vingård til vingård sammen med situasjonen.

14. Bli litt lei hele situasjonen. Men er gresset grønnere på andre siden? Tja, hvem vet?

15. Senke elavgiften med 0,2 øre, men kun i helgene, og kun i mars.

Sånn! Vi i regjeringen håper dette kan berolige alle som nå sliter med høye strømutgifter. Vi følger situasjonen!