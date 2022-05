Æres den som æres bør

DRØSET: Astrid Lindgren, nazist? Nei, makan til opplegg!

Letolin

Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Ikea-grunnlegger Ingvar Kamprad og avdøde kong Gustav VI Adolf er utpekt av russerne som svenske nazister. Det reagerer vi kraftig på, vi som er forrektige svenske nazister. Dette var et slag midt i solar plexus for oss som i årevis har bygget organisasjon, stensilert opp plakater og bakt glutenfri smörgåstårta til kjekke samlinger.

Her har vi jobbet knallhardt og målbevisst i alle år for å lage et bærekraftig, svensk nazimiljø, og så er det disse daunakkene som stikker av med æren? Emil i Lønneberget, noen ubegripelige, triste svart-hvitt-filmer og han som laget de vaklevorne Billy-hyllene? Nei, makan til opplegg!

Har Astrid Lindgren vært på noen av brettspill- og kanelbulle-kveldene våre? Har Ingmar Bergman sittet i styret i Västre Eskilstuna naziforening? Har Ingvar Kamprad solgt dopapir og bambussokker på dugnad? Nei, de har ikke engang satt sine føtter på vår koselige familieleir én eneste sommer. Vi har ikke sett Gustav VI Adolf (godt navn, det innrømmer vi) selge vafler utenfor Ica til inntekt for nye faner til svenska flaggans dag. Jo, vi setter pris på at Astrid Lindgrens persongalleri er hvitt som sneen, men ligavel.

Dette er diskriminering! Vi føler oss helt tilsidesatt og krenket. Er det sånn vi skal behandle våre medmennesker? Hvor er medfølelsen og empatien? Er ikke vi like mye verdt som disse folkene? Vi har sent klage til kommunen, til länsstyrelsen og til kundeservice på Ikea (takk til Robban som lovet å sende videre til sjefen, og som skulle sende ekstra skruer til tv-benken vår, supert!).

Det er vanskelig å være ekte nazist nå. Vi opplever mye motgang, medlemsras, mye kritikk (helt ufortjent!) og senest i går var det noen som tagget «dust» på mopeden til vår nestleder i Solefteå. Skikkelig ufint! Folk blir faktisk lei seg, og det var veldig unødvendig av russerne å trekke fram disse folkene.

Alle er like mye verdt, men æres den som æres bør, mener vi.