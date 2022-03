Pandemien, dag 732

DRØSET: Gjennom to lange år hadde han halde smitten på avstand. To år og to dagar.

Jan Zahl Kulturjournalist

Dei hadde jo vore flinke, sånn i stort. Sjølv om det hadde vore mykje styr – og veldig kjedeleg – hadde landet kome gjennom to år med pandemi utan store dødstal eller eit samfunn i ruinar.

I deira eige hus hadde dei prøvd å leva så normalt som råd, men samtidig vera forsiktige. Enkelte i husstanden var likevel meir forsiktige og nervøse enn andre.

Dermed var det ikkje fritt for at han klukklo litt inni seg då dei overforsiktige kom heim frå vinterferie hos svigers, og så viste det seg at heile gjengen hadde blitt smitta. Der. Hos svigers. Dei forsiktigaste i heile kongeriket.

Vanlegvis var det slik at om han (den uforsiktige) til dømes kremta eller hosta, så blei han sendt i kjellarleilegheita i ein slags privat karantene. Det hjelpte ikkje at han testa negativt.

Kva skulle dei gjera nå, med tre hostarar og påvist smitte? Han bestemte seg for å leva som han lærte. Ingen skulle i kjellaren. Dei skulle leva som normalt. Så fekk han det vel han også, til slutt.

Men nei. Feberen og hosten på resten gav seg i løpet av nokre dagar. Dei friskna til. Han gjekk urørt gjennom det heile.

Kva var det med han? Var han laga av eit anna materiale? Av stål? Var han ein medisinsk sensasjon? Var han unntaket frå regelen om at alle – før eller seinare – ville bli smitta? Hadde han kanskje hatt korona, utan å vita det? (Og utan – Gud forby! – å ha vore i kjellaren?)

Ei veke etter at alle var friske, var han på vinbarrunde med ein kompis. Dagen etter var han skral – av naturlege årsaker. Neste natt blei vond og feberaktig. Han bekymra seg mykje for krigen. Då kona spelte ein song for han frå plata ho jobba med, begynte han plutseleg å grina.

Det måtte vera noko alvorleg gale med han.

Stemmen var full av grus. Det pressa på i skallen. Verka i låra. Han var uvant emosjonell. Kunne det vera?

Han stappa pinnen i nasen. Svaret var klart etter få minutt: To år, to gjenopningar og to dagar etter at alt stengde ned kom det to strekar.

Han var ikkje laga av stål likevel.