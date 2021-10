Fredsmekling

DRØSET: Fred? Ingen problem. Jeg har god trening.

Fredsmekling er barnemat etter to tenåringsdøtre.

– Så du søker på jobben som fredsmekler. Har du noen kvalifikasjoner?

– Ja, jeg er gift.

– Ja, jo, men innen dette med fredsmekling, har du noen kvalifikasjoner der?

– Jeg har to døtre, ja.

– Ja, jo, men krig?

– De er i tenårene begge.

– Akkurat.

– Jeg har meklet mer enn de fleste.

– Jo, men her handler det om Israel og Palestina, for eksempel.

– Jeg har funnet et system for disponering av badet for en kone og to tenåringsdøtre.

– Det kan jo være vrient, men ...

– ... vi har bare ett bad.

– Hør her, som fredsmegler må du snakke med ledere i Syria.

– Jeg har snakket med svigermor i bilen fra Sandnes til Hovden.

– Men du, her snakker vi om IS-ledere og ...

– ... har du forsøkt å klemme en kone og to tenåringsdøtre oppi sine respektive bunader, kjøre i barnedåp i Mandal, med mobilforbud, komme hjem og finne en pizza alle liker?

– Oi, såpass, ja. Men i akkurat denne jobben skal du forene Nord- og Sør-Korea.

– Jeg har forent en kone og to tenåringsdøtre på en firedagers hyttetur.

– Ja, jo, men Kim Jong-un ...

– ... vi har ikke internett på hytta.

– Nå er Nord-Korea ...

– Vi har ikke 4G-dekning heller.

– Nord-Korea ...

– ... og ikke tv.

– Men kan du noe om de historiske konfliktlinjene mellom Israel og Iran?

– Jeg kjenner de historiske konfliktlinjene mellom 10 klassetrinn, 700 venninner, en kone, to foreninger, 200 gamle venninner og kan skille mellom 300 ulike typer sanitetsbind.

– Jo, men altså, borgerkrigene i Vest-Afrika, kan du ...

– ... og en gang, etter tunge forhandlinger, fikk jeg begge døtrene mine til å legge bort telefonen i nesten 40 minutter, mens vi spiste middag.

– Jasså?

– Og vi spiste fisk.

– Jobben er din.