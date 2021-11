Ska de ødelegge hele Ollandhaugskogen nå?

DRØSET: En rampe til toppen av Ollandhaugtårnet e dødsstødet for den siste villmarken i byen våres.

arild i.

– Det går ikke an. Nå ska de ødelegge hele Ollandhaugskogen.

Det va von Winckelhumpen så sa det, her en dag så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å je e så enige. Her har vi en forriktige skog - så riktignok ligge på sandnessiden av Mosvannet - men alligavel, å så ska disse kommonistene så har overtatt styringen av byen våres komme å lave en lange rampe opp til Ollandhaugtårnet så de må hugge ned halve skogen for å få plass til.

Å hva e vitsen? E det for atte det ska ble lettere for de blinde å svagsynte å komme seg opp for å nyde udsikten?

Hva gir du meg?

E det dette skattebetalerene sine penger ska gå til mens vi rentenister bler ruinerte av den nådeløse formuesskatten?

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Før i tiden, når vi skolle ud i Ollandhaugskogen, da va der ikke forriktige stier der en gang. Det va en tur i villmarken så vi måtte ta på oss tweed-knickers å begsømmer for å komme ifra med helsen i behold. Mange her oppe fra Egenes lod seg faktisk frakte rondt i Ollandhaugskogen på berestol, for det atte terrenget va så røft enkelte steder. Å til å med da måtte de ha på seg ollondertøy for ikke å krepere. Jaffal i vinterhalvåret.

Je e jo ikke den så går ud i skogen frivillig. Heller ikke von Winckelhumpen. Han e nødde til å gå ud med honden, for atte an ska få tisst å gjort ifra seg, for vi kan jo ikke ha noe av det i havene våres.

Alligevel syns je atte det e sløsning med skattebetalerene sine penger å holde på på den måden. Tenk på hvor mange så har slede helsen av seg, for atte je ska sidde igjen med en formue. De har ikke mye respekt for de arbeidende klasser, disse kommonistene så styre byen våres.

Gå an!

Nei, nå må je bent frem ha meg en liden jinn.

