Kommende forbud

DRØSET: Nye, fornuftige forbud etter revolusjonen.

Taco er giddalaus fredagsmat - ikke noe man serverer i konfirmasjon.

Letolin

Vi, den revolusjonære komité, har, etter en innspillsrunde, kommet fram til en komplett liste over hva som blir forbudt etter revolusjonen:

Wraps på seminar og konferanse. Det holder nå!

Ambrosiabrød og annen bakst der frukt, grønnsaker eller annen kaninføde blandes inn.

Fruktnøtt og annen sjokolade der frukt, grønnsaker eller annen kaninføde blandes inn.

Brunost eller annen ost som er brun og smaker vondt.

Bruk av sirup og sukker til komler.

Kokker på fjernsynet som dryler sammen fisk, jordskokk og tofu mellom to hamburgerbrød og sier «Og barna kommer til å elske det!». Det er løgn.

Ekspeditører i klesbutikker som sier «denne har eg sjøl, og den passe te alt». Det er løgn, begge deler.

Sangen «Sett deg oppi kørja og la ballongen gå» som bare er enormt irriterende og aldri slipper taket når du først begynner å synge på den.

Korps som jazzer opp gamle slagere, for eksempel «Sett deg oppi kørja og la ballongen gå».

Alle sanger om kørj, ballong og lignende.

Folk som ikke bruker skillepinne når de legger varene på båndet i kassen vil bli straffet med seks måneders hardt arbeid (altså ikke jobbe i avis eller lignende, men skikkelig arbeid).

Ordet «magisk» (unntak for magikere og tryllekunstnere, men kun disse).

Taco i bryllup og konfirmasjon. Det skal være sursteik, og kun sursteik.

Den stadige emjingå i NRK Lokalen om temperaturen i Eik i Lund. Han ene som bor i Eik i Lund kan vel for svingede sjekke termometeret sjøl! Ikke plag oss andre med temperaturen i Eik i Lund! Er det sånn at NRK Rogaland har en firmahytte i Eik i Lund? Reiser de i flokk og følge, hver eneste helg, til Eik i Lund, og har et voldsomt behov for å vite nøyaktig hvor varmt eller kaldt det er i Eik i Lund? De aller, aller fleste av oss er ikke i Eik i Lund, og vi skal heller ikke til Eik i Lund. Og for å være helt ærlig: Vi bryr oss midt i ryggen om det er minus to grader eller pluss sju grader i Eik i Lund!