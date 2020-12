Julen tar knekken på meg

DRØSET: Disse jule- forberedelsene tar knekken på meg. Je vet hverken hvor je ska begynne eller slotte.

arild i.

Det e faktisk sånn atte je har tenkt litt på å reise vekk, sånn så von Winckelhumpen sine pleide å gjørr før i tiden, når de reiste til Sydafriken for å feire hvide jul, men det e visst ikke det samme lenger har je hørt, å så har vi jo denne sitoasjonen med coronen å alt, så ikke på noen måde gjørr det enklere.

Gå an.

Je har sagt det før, å nå sie je det igjen, atte du kan faktisk ikke ha nok polakker, å atte je tenke atte kanskje vi skolle hatt noen til, jaffal én, å da gjerne en så va ekspert på å bage julekager sånn atte ikke je måtte stå over polakkene våres hele tiden å følge med, å så kanskje konne hengt opp julelys i haven uden atte je måtte stå å pege å forklare hele tiden, for je får jo ikke tid til noen ting.

Hva gir du meg?

Å når alle kagene e bakte, å alle lysene e hengde opp, så må vi få ned de åtte lastebillassene med sne fra Folgefonnen, å så ska det og legges ud i haven, å ikke minst oppe på taget, å på en naturlige måde, sånn atte det faktisk ser ud så om det har snedd, å så kan vi gå forbi husene til de fattige så ikke har råd til sne, å så kan vi le av de.

Det e jo noe.

Men så ska vi gjørr innkjøb, å selv om der e sånn rondt ti grader ude, så må vi jo ha piggdekker på Range Roveren, for det e jo vinter, å så må je se til atte polakkene får gjort det og, å så må vi få tag i ribbe å pinnekjødd å alt det der, for det komme jo ikke av seg selv, selv om det faktisk går an å bestille ting å få det levert, å det høres jo smart ud, men je lige jo å inspisere det je kjøbe, før je slår til, å da går jo ikke det.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Å så må vi ikke glemme selve julebudskabet oppe i det hele, så faktisk handle om å...

Ja, hva va det nå igjen?

Je må bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn, mens je tenke over det.

Hvis je har tid.