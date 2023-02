Sannheten om fiskekaker

La oss være helt ærlige om fiskekaker: Ikke smaker det kake, og konsistensen minner lite om fisk.

Ola Fintland Journalist

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

På fagspråket heter det eufemisme. I stedet for å skrive at en person dør, skriver vi at han sovnet stille inn.

En eufemisme er altså en forskjønnende omskriving av virkeligheten. Når språket blir sminket på den måten, låner man ofte ord som folk har et positivt forhold til.

Fiskekaker og fiskeboller er et godt eksempel. De aller flest liker jo både kaker og søt gjærbakst. Fiskepudding kan diskuteres mer, for ordet pudding framstår ikke like fristende. Kontrasten mellom karamell og fisk blir rett og slett for stor.

Ikke det at fisk i naturlig form trenger å sminkes. For fiskefilet som er riktig varmebehandlet kan være nydelig med sin faste og flakete konsistens som nærmest smelter på tungen.

Mer prosesserte fiskeprodukter mangler den delikate konsistensen og framstår som en litt ubestemmelig masse som er halvfast og halvslapp på samme tid. Tyggingen gir ingen som helst glede og frigjør heller ingen saftig smaksopplevelse.

At fiskekaka må innom munnen i det hele tatt er mer fordi den må deles opp i biter før den havner i magesekken og fordi den inneholder stoffer som kroppen trenger.

Kaker, boller og pudding av fisk inneholder ofte ulike fiskeslag, deriblant den litt ukjente hvitlaksen. For laks er jo en fisk mange har hørt om.

Færre vet at hvitlaks egentlig er en beinfisk i vassildfamilien, som ikke har noe med laks å gjøre. Du får heller ikke servert vassild-filet på restaurant. For fiskekjøttet er litt for «slapt i fisken». Så når du kjøper fiskekaker med hvitlaks i butikken, spiser du egentlig noe helt annet.

Men du skal ikke dømme vassilda altfor hardt på grunn av navnet. For det er vassilda sin fortjeneste at disse fiskeproduktene henger godt sammen.

Dessuten sliter vi jo alle med unger som ikke spiser fisk. Dermed blir det gjerne most vassild til middag likevel, mens vi sitter der og drømmer om en perfekt stekt og flaket filet. For alle unger liker jo kaker og boller.