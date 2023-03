Om legging av kabel

Noen folk er vanskelige.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Hørt på vestkanten et sted:

– Vil du ha kabel?

– Hæ?

– Fiberkabel. Sånn at du får tv og internett rett inn i huset. Vi spanderer gravingen og første halvåret med abonnement. Kjempetilbud.

– Jaha. Hvor mye koster det etter det halvåret da?

– Nja, rundt 1100 kroner.

– I året?

– Neinei, er du galen? I måneden.

– I måneden? Men jeg får alt jeg vil ha av tv og internett til halvparten av den prisen.

– Hva? Har Telia vært her? Jeg hørte i forrige uke at de skulle ha vært her i området, ser du.

– Nei, jeg sier ikke hvem jeg har. Nå kan du bare lure. Men du må ned til halvparten før jeg skal vurdere tilbudet.

– Nei, det går nok ikke.

– Ok, da er vi enige.

– Men vi kommer til å grave her i gata uansett, bare så du vet det.

– Ok.

– Det kan være vi må stenge innkjørselen din.

– Ok. Så hvis jeg tegner abonnement hos dere, vil dere ikke grave i gata og stenge innkjørselen min?

– Jo, vi må grave hvis andre vil ha kabel, og det vil de jo, så det blir graving uansett.

– Så da har det ingen betydning hva jeg velger?

– Hvis du tegner et abonnement, vil du få beskjed når vi skal grave.

– Men du har jo sagt ifra nå om at dere skal grave. Jeg vet det allerede, så det går fint.

– Er det Telia?

– Det sier jeg ikke.

– Hvorfor?

– Hvorfor skal jeg?

– Fordi jeg vil vite hvem som er så billige.

– Jeg er kjempefornøyd. Så mye kan jeg si.

– Er det Telia?

– Hade. Snakkes når dere kommer og graver. Da skal dere få kaffe.